Guida di Mykonos: l’isola greca più amata dai giovani. Tutte le informazioni utili.

Nel viaggio virtuale alla scoperta delle bellissime isole della Grecia e dei suoi arcipelaghi, non può certo mancare la guida di Mykonos, l’isola delle Cicladi, tra le più amate e frequentate, soprattutto dai giovani per la sua vocazione alla libertà e al divertimento.

Insieme a Santorini, l’isola di Mykonos è una delle mete principali del turismo internazionale in Grecia. Di seguito tutto quello che dovete sapere se state programmando di visitare l’isola.

Guida di Mykonos: l’isola dei giovani



Mykonos (anche Micono in italiano) si trova nella parte orientale dell’arcipelago delle Cicladi, vicina alle isole di Tinos, Syros, Naxos e Paxos, al centro del Mar Egeo e non lontano dall’isola di Ikaria. Ha una superficie di 86 km², il suo territorio è prevalentemente montuoso, formato da rocce di granito, e il punto più alto è a 341 metri sul livello del mare. Al largo della sua costa occidentale sorgono le isole di Delos e Rineia che appartengono alla stessa municipalità di Mykonos. Altri isolotti disabitati circondano l’isola.

Il nome Mykonos viene dalla mitologia greca, da Mykons, figlio del re di Delos, Anios, a sua volta nato dall’unione del dio Apollo con la ninfa Rhoio. Sull’isola avvenne la battaglia tra Zeus e i Titani.

La storia dell’isola

Mykonos fu abitata fin dal neolitico e seguì le sorti delle altre isole del Mar Egeo, con diverse occupazioni da parte dei fenici, dei cretesi, degli ioni e dei romani, dotto i quali Mykonos conobbe un periodo di prosperità. Finì quindi sotto l’Impero bizantino e sotto il dominio dei veneziani, fino all’occupazione ottomana. Ottenuta l’indipendenza dai turchi, tuttavia, le isole delle Cicladi vennero abbandonate a causa dell’estrema povertà. Solo intorno alla metà del XX secolo, grazie al turismo, Mykonos e le altre isole sono tornate a ripopolarsi.

Oggi l’isola è una meta cosmopolita, che attrae visitatori da tutto il mondo. Scoperta dagli hippies negli anni ’70 a lungo è stata considerata il paradiso della comunità LGBT per i suoi costumi tolleranti. Oggi è conosciuta come la capitale estiva della tolleranza in genere ed è una meta di vacanza mondana e volta al divertimento sul genere di località come Ibiza e Rimini.

Guida di Mykonos: dove andare e cosa vedere

La città capoluogo si chiama Mykonos, ma è conosciuta anche con il nome di Chora (per distinguerla dall’isola). Si trova sulla costa occidentale ed è abitata dalla maggior parte dei residenti dell’isola, poco meno di 10mila persone. Gli altri centri abitati, situati per lo più sulla costa sono: Agios Ioannis, Agios Stefanos, Ano Mera (nell’entroterra), Kalafati, Ornos, Platys Gialos, famosa località balneare, Psarrou, Tourlos.

L’isola di Mykonos offre scorci incantevoli, con splendide vedute sul mare dalla costa e dalle alture circostanti. La sua costa è molto frastagliata, dove tra promontori e baie si aprono splendide spiagge prevalentemente sabbiose.

La prima cosa da vedere è sicuramente la splendida città di Chora (o Mykonos), il centro principale dell’isola, dove sorgono le tipiche casette bianche con finestre e porte azzurre, attraversate da stradine e piazzette lastricate. Dai balconi e dalle finestre si affacciano fiori colorati, che contribuiscono a creare uno scenario romantico e pittoresco. Ai bordi delle strade troviamo le sedie in legno, bianche e azzurre, delle taverne e dei ristoranti che danno un aspetto ancora più caratteristico al luogo.

Da vedere a Chora la Piccola Venezia, Little Venice (Alefkandra). Si tratta di un quartiere di case bianche con balconi in legno affacciate direttamente sull’acqua in una baia a forma di mezza luna. Le case e la baia formano uno scenario molto caratteristico e romantico, un luogo perfetto per ammirare il tramonto. Oggi gli edifici ospitano bar, ristoranti e locali alla moda. Un luogo molto affollato all’ora dell’aperitivo.

Vicino alla Piccola Venezia, poco più a sud sulla stessa baia, si trovano i celebri mulini a vento di Mykonos, svettano sul mare dalla collina di un piccolo promontorio.Da qui si ammira una vista stupenda sulla Piccola Venezia e sul mare e ovviamente è un altro luogo fantastico per guardare il tramonto. I mulini risalgono al XVI secolo e sono da sempre uno dei simboli di Mykonos, raffigurati in moltissime cartoline.

Mykonos ospita circa 400 chiese, la più importante è , la chiesa ortodossa più famosa dell’isola, situata lungo la costa di Chora, al termine della Piccola Venezia, nei pressi del porto vecchio. Si tratta di un vero e proprio gioiello architettonico risalente al 1425 e completato nel XVII secolo, la cui particolarità sta nell’essere formato da più cappelle, di cui quattro al pian terreno e una al piano superiore. Il caratteristico complesso religioso è interamente dipinto di bianco, si affaccia sul mare, regalando una vista magnifica.

Sull’isola si trovano anche diversi musei. Il più importante è il Museo archeologico, aperto tutto l’anno. Gli altri musei aperti durante la stagione turistica, da aprile a ottobre, sono il Museo marittimo dell’Egeo, il Museo dell’agricoltura, quello del Folklore e il Mulino Bolis.

Le spiagge

Infine, il punto forte dell’isola: le sue fantastiche spiagge. Se ne trovano davvero moltissime, per tutti i gusti, da quelle più modaiole e vivaci, con feste, musica e balli sulla sabbia, a quelle più appartate, per il relax o il naturismo, fino alle spiagge per gli sportivi. Le spiagge più belle e popolari sono quelle della costa meridionale, dove si aprono splendide baie di sabbia dorata riparate dal vento. Tra le più famose ricordiamo: Paradise Beach e Super Paradise Beach, spiagge con bar e locali per il divertimento fino all’alba, Paraga, famosa spiaggia di hippies oggi molto frequentata dagli italiani, Kalafatis e Platis Gialos.

Guida di Mykonos: cosa fare sull’isola



Tra le attività da fare a Mykonos prevalgono ovviamente quelle balneari e quelle legate al divertimento. Bagni di sole e mare, immersioni, surf, escursioni in barca sono le classiche attività turistiche dell’isola, accompagnate da mega feste in spiaggia, tra musica, balli e trasgressione. Non c’è bisogno di lasciare la spiaggia per trovare il divertimento, a Mykonos si festeggia 24 su 24. Nella città di Chora, poi, potete andare nei locali tradizionali e alla moda: cene romantiche nei ristoranti e nelle taverne tipiche, serate nei club più alla moda, nei bar e nelle discoteche. Imperdibile l’aperitivo all’ora del tramonto alla Piccola Venezia. Vi ricordiamo le nostre guide ai migliori bar ristoranti dell’isola, per consumare pasti come la colazione o uno spuntino, e ai bar per l’aperitivo e la serata.

Da visitare, poi, la vicina isola di Delos, con il suo spettacolare parco archeologico Patrimonio dell’Umanità Unesco. Uno dei siti archeologici più importanti di tutta la Grecia

Guida di Mykonos: informazioni pratiche

Do seguito alcune informazioni utili sulla visita a Mykonos.

Quando andare

Il periodo ideale per visitare l’isola di Mykonos è ovviamente la bella stagione, che qui va dalla primavera all’autunno. Nei mesi centrali dell’estate Mykonos è molto affollata e per evitare il caos è preferibile venire qui a giugno a settembre. Di massima la stagione turistica va da aprile a ottobre. Nei mesi invernali la maggior parte delle strutture ricettive e turistiche sono chiuse, così come i collegamenti sono ridotti.

Nonostante le temperature elevate, che in estate possono arrivare anche fino a 40° con il sole molto forte, il clima a Mykonos è asciutto e mai afoso, grazie al vento Meltemi che soffia sull’isola, come sulle altre Cicladi.

Come arrivare e muoversi

In aereo. Mykonos è ben collegata alle principali città europee grazie all’aeroporto internazionale che dista a soli 3 km dalla città di Chora. Qui atterrano i voli di numerose compagnie aeree, anche low cost.

In nave. Mykonos è raggiungibile con i traghetti che partono dal porto del Pireo, e impiegano circa 6-7 ore di viaggio, e dai più veloci aliscafi, che impiegano circa 3 ore. Gli altri porti di partenza sono Rafina e Lavrio.

Sull’isola di Mykonos ci si sposta in scooter o un auto, che si possono noleggiare presso diverse agenzie. Le spiagge principali dell’isola sono collegate da un servizio di autobus.

VIDEO: Guida di Mykonos