Un percorso alla scoperta delle strade panoramiche più belle della Liguria, tra il blu del Mar Ligure, il verde delle montagne e la magia dei borghi.

La Liguria, con la sua forma a mezzaluna e le sue coste frastagliate, è una delle più piccole regioni d’Italia, ma ha una lunga e antichissima storia di marinai, esploratori e banchieri. Genova, la sua capitale, è stata una delle più importanti Repubbliche Marinare italiane durante il Medioevo e il Rinascimento.

Per scoprire tutta la sua bellezza in un modo unico, in questo articolo vi guidiamo attraverso alcune delle strade panoramiche più belle della Liguria dandovi anche qualche suggerimento su cosa vedere nei dintorni, per rendere il tuo viaggio indimenticabile.

Strade panoramiche più belle della Liguria: le Cinque Terre

Una delle strade panoramiche più celebri della Liguria è senza dubbio quella conosciuta come “Litoranea delle Cinque Terre”, che collega i borghi marinari delle Cinque Terre: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Questo tratto di costa, patrimonio dell’UNESCO, con le sue viste spettacolari sul Mar Ligure e i caratteristici villaggi colorati arroccati sulle scogliere è un must per gli amanti dei paesaggi e della natura.

Lungo il percorso si possono ammirare vigneti a terrazza, oliveti secolari e piccole cappelle che costellano il paesaggio. Durante la vostra visita, potrete godervi una passeggiata sul lungomare di Monterosso al Mare e visitare la Chiesa di San Giovanni Battista. A Vernazza non perdete l’opportunità di salire fino alla Torre Doria per una vista panoramica del borgo. Corniglia vi inviterà a esplorare i suoi vicoli stretti e fermarvi per un bicchiere di vino locale, mentre Manarola vi regalerà un’incredibile foto dal sentiero dell’Amore. Infine, Riomaggiore offre la possibilità di visitare il Castello di Riomaggiore e rilassarsi sulla piccola spiaggia del borgo.

La Via Aurelia sulla Riviera di Levante

La Via Aurelia corre lungo la Riviera di Levante e oltre ad essere una delle più antiche strade della Liguria, risalente all’epoca romana, è anche una delle più panoramiche della regione. La Riviera di Levante è un’incantevole porzione di costa della Liguria situata ad est di Genova che si estende per circa 130 km, conosciuta per le sue spiagge di ciottoli, le acque cristalline e i piccoli villaggi arroccati sulle colline. Ogni città ha un fascino unico, dalle suggestive Cinque Terre alle pittoresche Portofino e Camogli. Questa costa offre un’atmosfera romantica e autentica, lontana dal caos delle grandi città.

Oltre alle splendide spiagge, la Riviera di Levante è un paradiso per gli amanti dell’escursionismo e dell’esplorazione. I sentieri costieri offrono viste panoramiche assolutamente imperdibili, come il famoso Sentiero Azzurro che collega le Cinque Terre.

La strada panoramica di Portofino

Un’altra strada panoramica imperdibile è quella che conduce al promontorio di Portofino. Partendo da Santa Margherita Ligure questa strada offre viste spettacolari sulla baia e conduce attraverso paesaggi naturali incontaminati. Durante il percorso potrete passeggiare lungo il porto di Santa Margherita Ligure e visitare la Basilica di Santa Margherita.

Una volta arrivati a Portofino, ammirate la famosa Piazzetta, visitate il Castello Brown e fate una passeggiata fino al Faro di Portofino per godere di una vista mozzafiato. Inoltre potrete raggiungere San Fruttuoso in barca o a piedi, dove potrete visitare una splendida abbazia e vedere la famosa statua del Cristo degli Abissi.

La strada del Parco Naturale Regionale di Portovenere

Questo percorso panoramico conduce attraverso uno dei parchi naturali più belli della Liguria, con viste spettacolari sul Golfo di La Spezia detto anche Golfo dei Poeti, con Lerici e le sue meravigliose spiagge e le isole di Palmaria, Tino e Tinetto.

A Portovenere potrete esplorare il centro storico, visitare la Chiesa di San Pietro e il Castello Doria. L’Isola Palmaria è ideale per escursioni a piedi, con sentieri che offrono viste panoramiche sul mare e sulla costa. A La Spezia inoltre potete passeggiare lungo il porto e visitare il Museo Tecnico Navale.

La strada della Riviera di Ponente

La Riviera di Ponente, che si estende da Genova fino a Ventimiglia, al confine con la Francia, attraversa località delle province di Savona e Imperia ed offre numerosi percorsi panoramici lungo la costa. Le strade sinuose e i paesaggi spettacolari rendono ogni viaggio un’esperienza indimenticabile. A Genova potrete esplorare l’Acquario, il centro storico con i carrugi e la casa di Cristoforo Colombo, e il Porto Antico.

Sanremo, la Città dei Fiori conosciuta per il suo famoso Festival della canzone italiana, offre anche un bellissimo centro storico e il Casinò. Alassio è famosa per il suo “Muretto” e le spiagge sabbiose, perfetta per una sosta rilassante. Ad Albenga potrete visitare il centro medievale e il Museo Navale Romano, mentre Finale Ligure è perfetta per gli amanti dell’outdoor, con numerosi sentieri escursionistici e spiagge incantevoli. Noli è un borgo medievale con una bellissima spiaggia e molti ristoranti di pesce. Varigotti è famosa per le sue case colorate e la spiaggia di sabbia fine, mentre Bordighera offre la possibilità di visitare il Giardino Esotico Pallanca e godersi una passeggiata lungo la spiaggia. Ogni strada racconta una storia diversa e offre un’esperienza unica, rendendo il viaggio in Liguria un’avventura indimenticabile: preparatevi a scoprire panorami incantevoli, antichi borghi e tesori nascosti lungo il percorso. Buon viaggio!