Il sentiero di San Francesco che in pochi conoscono: troverete 3 cascate e una pace illuminante

Gli amanti del trekking e delle camminate all’aria aperta non possono perdersi il sentiero di San Francesco, uno spettacolo naturalistico in Alto Adige.

Amanti delle passeggiate all’area aperta tra boschi e scenari naturalistici mozzafiato questo fa per voi: il sentiero di San Francesco è il cammino perfetto per chi vuole vivere un momento di pace a contatto con la natura.

Tra i sentieri e cammini che andrebbero percorsi almeno una volta nella vita -che si sia appassionati del genere di escursioni oppure no- c’è sicuramente il Sentiero di San Francesco in Alto Adige. Un percorso che prende il nome non a caso dal protettore degli animali e dell’ambiente e che regala agli escursionisti non solo scenari mozzafiato ma anche la tranquillità e quiete necessari per momenti di meditazione.

Il cammino è di quelli semplici, adatto anche alle famiglie, si compone di circa 2,5 km di camminata andata e ritorno; un percorso tra i boschi, la fauna del luogo e le cascate. Ben tre gli scrosci di acqua che attraversano questa camminata; si tratta delle Cascate di Riva, scenari incredibili che riempiono il cuore e l’anima.

Il sentiero di San Francesco, sulle tracce del Cantico delle Creature

Elemento principale del percorso è il Cantico delle Creature, il più famoso brano scritto dal Santo è che lungo i chilometri del percorso è stato allestito in maniera artistica attraverso istallazioni che riportano il testo della preghiera.

Ma ad attirare l’attenzione non possono che essere le Cascate di Riva a Campo Tures. Qui, una volta raggiunto l’ingresso del Parco Naturale di Vedrette -e il parcheggio di Winkel dov’è possibile lasciare i propri mezzi- inizia l’escursione vera e propria. Dalla strada sterrata riconoscibile si raggiunge la prima porta simbolica, quella che dà inizio al sentiero, da lì il percorso per raggiungere la prima cascata è davvero breve, circa 15-20 minuti di cammino.

Il percorso poi prosegue spedito e facile da attraversare e dopo altri 20 minuti di passeggiata -quini a 40 minuti dal punto di partenza- si arriva alla seconda cascata. La “più difficile” delle cascate da raggiungere è la terza, si trova più in alto e il percorso qui si fa leggermente ripido, ma niente di troppo impegnativo. A 55 minuti di cammino dal punto di partenza si arriva, quindi, alla terza cascata di Riva che per altro è una delle più alte dell’Alto Adige.

Il percorso però non finisce qui, prosegue e si conclude presso la chiesetta dedicata a San Francesco e Santa Chiara. Si tratta della cappella che un tempo era del castello di Tolburg di cui è possibile ammirare il resti. Lungo tutto il percorso si trovano 10 stazioni di meditazione che si concludono proprio nella cappella dedicata ai due santi. Non solo un’escursione di trekking quindi ma anche un momento di meditazione e preghiera personale.