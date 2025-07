È tutta italiana la città più amata in Europa, ma questa volta non si tratta di Roma: in cima un autentico gioiello – viagginews.com

Ci sono tre città italiane in una speciale classifica delle mete più amate in Europa. Sorpresa (o quasi) al primo posto.

La top 25 delle città più amate in Europa sorride all’Italia con ben tre gioielli del nostro Paese. Uno di questi è al primo posto, ma non è Roma come verrebbe subito da pensare. Si parla di “rinascimento turistico” e presto capirete il perché.

Che l’Italia sia un Paese tra i più amati non solo in Europa ma in tutto il mondo, è risaputo. E pare che la tendenza a visitare i nostri gioielli sia in crescita. Sempre più turisti scelgono l’Italia per le proprie vacanze, ed è un’ottima notizia anche per l’economia. La celebre rivista americana Travel + Leisure ha stilato la sua classifica annuale delle città più amate dai viaggiatori. E per il 2025 il primo posto europeo è andato a una città italiana. Non si tratta di Roma, benché sia visitata da milioni di turisti tutto l’anno. Forse la condizione delle strade, l’immondizia fuori controllo e un aumento preoccupante della criminalità specie a ridosso delle stazioni, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Peccato.

Ma la città che sta al primo posto non ha nulla da invidiare alla Capitale e probabilmente merita il posto sul gradino più alto del podio. Due regioni per tre città che sono le preferite dai lettori della celebre rivista americana. Scopriamo la classifica.

La città italiana più amata dai turisti non è Roma: la speciale classifica

Tre città italiane nella classifica delle top 25 in Europa. Un vanto per il nostro Paese che, diciamola tutta, addirittura meriterebbe qualcosa di più.

Firenze guida una sorta di “rinascimento turistico” italiano, dove la bellezza senza tempo, unita a un’ospitalità sincera e a un’offerta culturale impareggiabile, rimane irresistibile per chi viaggia. Il capoluogo toscano ha conquistato il cuore dei lettori che hanno premiato la sua bellezza, il cibo straordinario e l’accoglienza calorosa. Un risultato che conferma la città toscana tra le mete più desiderate al mondo.

La città, secondo i lettori, offre un mix unico di arte, storia e vivibilità. Dalla Cupola del Brunelleschi alla Galleria degli Uffizi, ogni angolo racconta un pezzo della cultura europea. I lettori di Travel + Leisure hanno elogiato la possibilità di esplorare la città a piedi, passeggiando tra botteghe artigiane, trattorie autentiche e paesaggi mozzafiato sull’Arno.

Oltre a Firenze, l’Italia primeggia nella classifica 2025 con altre due città tra le prime dieci: Roma e Siena. Firenze è al primo posto seguita dalle spagnole Siviglia e Granada. Roma e Siena completano il successo italiano. La Spagna, con ben quattro città presenti, dimostra di essere una rivale agguerrita, ma il Bel Paese tiene testa. Il sondaggio ha preso in considerazione fattori precisi: patrimonio artistico, gastronomia, ospitalità, shopping e rapporto qualità-prezzo. Le città italiane si sono distinte soprattutto per la cucina e la ricchezza culturale. L’arte, la storia e la tavola continuano a essere i punti forti dell’Italia nel turismo internazionale. Al vertice della classifica mondiale ci sono San Miguel de Allende (Messico), Chiang Mai (Thailandia) e Tokyo (Giappone).