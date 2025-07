Dalla Sardegna la ricetta classica dell’insalata di polpo e patate, un vera leccornia

Se non avete mai assaggiato la classica insalata di polpo e patate dovete rimediare al più presto. È una vera delizia!

Quando si ha voglia di una ricetta estiva, fresca, leggera e di pesce si può cucinare il polpo con le patate. Un’insalata che tanti ristoranti di mare propongono, specialmente in Sardegna e Campania ma che pochi italiani hanno l’abitudine di preparare in casa. Eppure è un piatto gustoso, bisogna solo avere l’accortezza di cuocere correttamente il polpo.

La cottura del polpo può spaventare, si ha timore di non cuocerlo bene rendendolo duro e gommoso. Una paura facilmente superabile conoscendo alcuni consigli degli chef. In primis occorre scegliere un prodotto di qualità. Per individuare il polpo giusto bisogna fare attenzione al colore, intendo, forte, mai sbiadito. La consistenza dovrà essere soda, la rigidità delle fibre è indice di freschezza. Doppia file di ventose, poi, per un vero polpo.

Se ce n’è una sola allora si tratta di moscardini. Infine, i tentacoli devono essere ben distesi. Diffidate da chi vi dice di aggiunge un tappo di sughero all’acqua per migliorare la cottura. La tempistica è fondamentale, dopo dieci minuti dall’ebollizione si dovrà spegnere il fuoco e lasciare il polpo a mollo chiudendo con un coperchio. L’acqua che pian piano diventerà fredda rappresenterà il tempo necessario al polpo per raggiungere la cottura perfetta.

Ecco la ricetta del polpo e patate direttamente dalla Sardegna

Una volta noti i segreti per la cottura del polpo come al ristorante non rimane altro da fare che scoprire come creare una perfetta insalata che unisce il mollusco alle patate. Una combinazione di gusti dal risultato incredibilmente saporito e soddisfacente per il palato.

INGREDIENTI

600 grammi di polpo

250 grammi di patate lessate, sbucciate e tagliate

2 cipolle

1 limone

alloro

prezzemolo

pepe nero

olio evo.

PREPARAZIONE

Pulite il polpo, eliminate le interiora, gli occhi, il becco e cuocetelo in una pentola in cui si è portata ad ebollizione acqua salata con le cipolle tagliate a metà e 2 foglie di alloro. Lessate le patate e tagliatele a cubetti. A cottura ultimata (dopo il raffreddamento dell’acqua) prendete il polpo, unitelo alle patate, salate e pepate. Preparate una marinata fatta con un cucchiaio di prezzemolo tritato, olio e succo di limone. Aggiungetela al polpo e alle patate.

L’insalata di polpo è pronta, servitela a temperatura ambiente come antipasto con un calice di vino bianco.