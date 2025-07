Meteo Agosto, anomalia sconvolge il clima: cosa dobbiamo aspettarci – viagginews.com

Il clou dell’estate inizia in controtendenza rispetto ai precedenti anni, niente ondate di caldo africano e persino giorni in cui ci sarà una spiccata instabilità.

Al termine di una settimana di fuoco, in cui l’alta pressione sub-sahariana ha dominato sul Mediterraneo e rese roventi le giornate soprattutto al Sud Italia, la settimana appena cominciata si è segnalata per una decisa inversione di tendenza. Una goccia fredda si è insinuata sul Nord Italia e nelle prossime ore dovrebbe scendere anche al Centro, portando in dote non solo un notevole abbassamento delle temperature ma anche rovesci temporaleschi e possibile grandine.

Questa tendenza dovrebbe proseguire ancora per qualche giorno, coinvolgendo anche se in misura minore e con rari fenomeni temporaleschi anche il Sud Italia, dove il beneficio maggiore di questo serie break temporalesco è l’abbassamento consistente delle temperature che in Sicilia sarà anche di 12-15 gradi rispetto ai picchi toccati nella scorsa settimana.

Una pausa dal grande caldo di cui tutti sentivamo un deciso bisogno e che sembra destinata a prolungarsi anche oltre l’inizio di questa settimana. Le previsioni a medio-lungo termine, infatti, suggeriscono che la risalita dell’alta pressione di matrice sub-sahariana non sarà così repentina come ci si potrebbe aspettare dato il periodo di riferimento.

Un inizio agosto insolito, tra instabilità e temperature sotto la media

Per quanto riguarda il prossimo weekend che corrisponde ai primi tre giorni di agosto, la depressione che si trova attualmente sulla parte centrale dell’Europa scenderà a più riprese sul bacino Mediterraneo. Questo fenomeno si tradurrà in fasi di forte instabilità al Nord, instabilità marcata a singhiozzo sul Centro, mentre al Sud comporterà principalmente una fase stabile e asciutta ma meno calda.

Per quanto riguarda le temperature, esattamente come in questo inizio settimana, il weekend presenterà valori al di sotto delle medie stagionali in molte parti d’Italia. Lo stesso non si verificherà al Sud, dove le medie stagionali verranno rispettate, tuttavia la temperature rimarrà ancorata intorno ai 30°.

Il ritorno graduale dell’alta pressione dovrebbe cominciare a partire dal 7-8 agosto, con conseguente ritorno di una maggiore stabilità su tutto il territorio, settentrione compreso. Tuttavia sarà un ritorno soft, il che significa che la maggiore stabilità non si tradurrà in una nuova ondata di caldo intenso.

Tutti i modelli meteorologici concordano per il momento che tutta la prima decade di agosto sarà insolitamente “fresca” e che dunque l’inizio delle ferie per gli italiani sarà all’insegna del bel tempo sì, ma con qualche sortita temporalesca in alcune zone e una temperatura che si preannuncia meno prostrante.