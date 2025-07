Le città più famose della Sardegna sono bellissime ma ecco Bosa, un piccolo borgo che non puoi perderti – viagginews.com

Bosa è un borgo caratteristico e della Sardegna che non puoi perderti: ecco tutte le ricchezze da scoprire qui.

Quando pensiamo alla Sardegna, di sicuro ci vengono in mente le città più importanti e famose come Cagliari, Alghero, Olbia, Sassari e così via. Ma per scoprire la parte più autentica di questa città, sono i borghi i posti che non puoi perderti.

Uno in particolare è davvero colorato e caratteristico e ti farà fuggire “dal caos” delle spiagge affollate o delle grandi città, anche solo per un pomeriggio. Parti alla scoperta di Bosa, sulla costa occidentale della Sardegna.

Cosa scoprire a Bosa, un piccolo borgo della Sardegna

Bosa è un borgo caratterizzato da case colorate che salgono lungo il colle di Serravalle. Il centro storico è un susseguirsi di vicoli stretti e colorati in cui imperdibile è il quartiere di Sa Costa.

A dominare il borgo dall’alto c’è il Castello Malaspina da raggiungere mediante una salita un po’ impegnativa ma che ne varrà la pena dato che la vista da qui sarà impagabile scorgendo il fiume Temo e il mare all’orizzonte. All’interno, la piccola chiesa di Nostra Signora di Regnos Altos conserva affreschi medievali.

Si può anche decidere di fare un giro in battello sul fiume Temo, l’unico fiume navigabile della Sardegna, per ammirare il borgo da una prospettiva diversa. Due tappe da non perdere sono il Museo delle Conce, dedicato all’antica arte della lavorazione del cuoio, e il Museo Casa Deriu, che racconta la storia della città.

Per chi viaggia con famiglia, un’esperienza divertente è quella di prendere il trenino turistico che gira nei punti più importanti del borgo. Da non dimenticare anche il Parco Biomarino di Capo Marrargiu dove fare birdwatching per avvistare cormorani e gabbiani reali, mentre la riserva naturale di Badde Aggiosu e Monte Mannu sono ideali per chi ama il trekking.

E chi invece volesse rilassarsi in spiaggia, quella di Bosa Marina è caratterizzata da sabbia dorata e fondali bassi, oppure la spiaggia di S’Abba Druche con calette nascoste da scoprire. Ancora, la spiaggia di Cumpoltitu, quella di Torre Argentina ed infine Cala Manago. Bosa è facilmente raggiungibile partendo da Olbia o Porto Torres, e sarà anche indimenticabile gustare la cucina locale per completare una giornata alla scoperta di un borgo in cui sembra che il tempo si sia fermato.