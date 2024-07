Campeggio, bungalow o tenda? Guida alla scelta giusta

E’ tempo di vacanze e il campeggio è una scelta sempre più frequente, soprattutto per chi ha famiglia con bambini: cosa scegliere.

C’è chi già le ha iniziate e chi dovrà attendere ancora un po’, ad ogni modo è il momento di decidere le vacanze e sembra che una delle scelte più comuni sia proprio il campeggio. E’ la soluzione perfetta per gli amanti della natura e per chi non vuole spendere una fortuna, visitando comunque posti meravigliosi.

Prima di organizzare una vacanza in campeggio bisogna sapere cosa portare e come organizzarsi, ma si deve anche fare una scelta tra tenda e bungalow, due soluzioni per questa tipologia di viaggio. Si dice che una notte in tenda aiuti a riposare meglio, ma anche una struttura ben organizzata ha le sue comodità. Ecco perché è importante sapere cosa si vuole prima di organizzarsi.

Vacanza in campeggio, cosa scegliere tra bungalow e tenda

In Italia, come in molti altri paesi europei, ci sono campeggi davvero favolosi dove poter organizzare le proprie vacanze. Strutture ben equipaggiate, con confort e servizi vari, ma anche qualcosa di più spartano per gli amanti della natura incontaminata. Generalmente tutti offrono la possibilità di dormire in tenda ma anche di poter alloggiare in comodi bungalow. Come scegliere?

L’alloggio in tenda ha i suoi vantaggi, offre la possibilità di potersi posizionare un po’ dove si vuole, nelle aree adibite a campeggio. E’ essenziale sapere – se si tratta di un campo aperto – se ci sono servizi nelle vicinanze come un punto ristoro, ma soprattutto i bagni con le docce. Se si sceglie di sistemarsi in una tenda in un camping ben attrezzato, è bene conoscere la distanza dai servizi, che potrebbe cambiare la propria vacanza.

Un altro vantaggio è sicuramente il prezzo, la tenda è molto più economica del bungalow, non costa praticamente nulla, se non l’investimento iniziale dell’acquisto. Ne esistono di diversi modelli, da quelli basici ed economici fino a qualcosa di più attrezzato, con zanzariera incorporata e chi ne ha più ne metta.

Poi c’è il bungalow, che darà sempre l’idea di una vacanza immersi nella natura, ma si avrà un “tetto” sopra la testa, una propria cucina, letti e tutta una serie di confort che una tenda non ha. Il costo è maggiore, ma comunque più economico di una camera d’albergo o del fitto di una casa. Ad ogni modo, se si è amanti del campeggio, bisogna solo scegliere la soluzione d’alloggio in base alle proprie esigenze e iniziare una vacanza che sarà sicuramente memorabile.