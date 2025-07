Se fai questo lavoro in America diventi milionario: in Italia tiri a campare. – (viagginews.com)

Se vuoi diventare ricco prova a considerare questa carriera: in America è pagata quanto un manager e ti basta un brevetto.

Sentiamo spesso parlare di come ottenere una posizione ben retribuito per chi entra nel mercato del lavoro sia sempre più complesso. Alcuni percorsi di formazione danno più garanzia di altri, ma di fatto è evidente che le qualifiche richieste siano sempre di più, oltre all’esperienza. Tenere il passo comporta degli investimenti che non sono alla portata di tutti.

Al tempo stesso si assiste al fenomeno in crescita della fuga dei giovani italiani all’estero, in cerca di opportunità. C’è chi punta ad arricchire il curriculum con un’esperienza internazionale, ma spesso si tratta di una questione economica. Per la maggior parte si tratta di laureati, ma non solo: diverse mansioni che qui non portano grossi guadagni all’estero sono davvero ben retribuite.

Una di queste in particolare sembra rappresentare un’ottima opportunità per i giovani dato che per svolgerla tutto ciò che serve è un brevetto. In Italia rappresenta una mansione di ripiego, ma in America svolgere questo lavoro garantisce guadagni da capogiro. Per chi sta valutando di trasferirsi in cerca di lavoro tanto vale farci un pensiero.

Il lavoro che può renderti ricco in America

La professione di cui parliamo comporta un grande senso di responsabilità e dovere, ma in Italia non riceve il giusto merito. Spesso è affidata a studenti universitari o giovani appena diplomati in cerca di un impiego stagionale per guadagnare qualcosa, nonostante sia pericolosa. Per capire di chi parliamo basta un giro in spiaggia e osservare i bagnini, impegnati a sorvegliare il mare.

Non c’è dubbio che questo lavoro sia duro considerato che si sta per ore sotto il sole per garantire la sicurezza dei bagnanti. E a dispetto del rischio a cui ci si espone in caso di intervento in mare la paga non va oltre i 1.654,85 euro al mese, con un minimo garantito di circa 1380 euro. Questa almeno è la situazione in Italia, perché in America gli stipendi sono molto più alti.

A Los Angeles, località rinomata per le sue spiagge, ci sono bagnini che percepiscono uno reddito annuale di ben 500.000 dollari. Rapportando la cifra secondo la valuta europea stiamo parlando di circa 426.000 euro, quindi uno stipendio mensile medio di 35.500 euro. In Italia si tratta di una somma che si vede raramente se non si è dirigenti d’azienda.