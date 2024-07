Il Trentino in estate è una destinazione top per le vacanze in montagna: ecco alcune delle principali attrazioni da non perdere.

Il Trentino, con le sue montagne maestose, i laghi cristallini e le valli verdeggianti, è una destinazione ideale per le vacanze estive. Questo angolo d’Italia è davvero una regione unica, che coniuga la bellezza delle Alpi con una straordinaria varietà di paesaggi e numerose attrazioni culturali, come castelli, musei e siti archeologici da visitare.

La regione attira inoltre molti turisti grazie alle sue opportunità di praticare sport come l’escursionismo, l’arrampicata e il ciclismo, oltre naturalmente allo sci in inverno, e anche per la sua eccellente tradizione enogastronomica. Scopriamo insieme alcuni dei luoghi più affascinanti da esplorare in Trentino durante l’estate.

Trentino in estate, i luoghi da visitare

Le Dolomiti, patrimonio mondiale dell’UNESCO, sono una delle principali attrazioni del Trentino: in estate, queste montagne offrono una vasta gamma di sentieri per tutti i livelli di esperienza. Dal 20 giugno 2024 la rete di oltre 5800 chilometri di sentieri è tornata ad animarsi con l’apertura della maggior parte degli oltre 140 rifugi alpini. Tra le novità, il Sentiero della Pace, presentato al Trento Film Festival lo scorso maggio: un itinerario di 495 chilometri che collega siti e fortificazioni della Grande Guerra in Trentino.

I Parchi Naturali di Paneveggio-Pale di San Martino e Adamello Brenta sono mete ideali per escursioni tra panorami spettacolari. Non perderti il trekking al Lago di Tovel, un gioiello incastonato tra le montagne, famoso per le sue acque cristalline e le leggende locali. Il Trentino del resto è famoso ma anche per i suoi laghi, che in estate diventano luoghi perfetti per il relax e le attività sportive. Il Lago di Garda, tra i laghi più belli e puliti d’Italia, è una destinazione imperdibile per gli amanti degli sport acquatici come vela, windsurf e kitesurf. Le sue acque calme e le spiagge attrezzate offrono divertimento per tutta la famiglia. Altri laghi da visitare sono il Lago di Molveno, considerato uno dei più belli d’Italia, e il Lago di Caldonazzo, ideale per nuoto e canottaggio.

Trentino, le città e i borghi storici da visitare in estate

Il Trentino non è solo natura, ma anche cultura e storia. Trento, il capoluogo della regione, è una città ricca di fascino con il suo centro storico ben conservato. Passeggia tra le strade medievali, visita il Castello del Buonconsiglio e ammira il Duomo di San Vigilio.

Non lontano c’è Rovereto, famosa per il MART, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, e per la sua atmosfera vibrante. Per un’esperienza più tranquilla, esplora i borghi di Rango e Canale di Tenno, inseriti tra i borghi più belli d’Italia. Qui, le strette vie acciottolate e le case in pietra ti faranno fare un salto indietro nel tempo, offrendoti un’atmosfera autentica e rilassante.

Le valli del Trentino

Le valli del Trentino sono un altro luogo molto affascinante da esplorare in estate. La Val di Fassa, circondata dalle Dolomiti, è famosa per le sue tradizioni ladine e i paesaggi spettacolaria mentre la Val di Non, conosciuta come la valle delle mele, offre itinerari enogastronomici unici tra frutteti e cantine vinicole. La Val di Sole è invece un paradiso per gli amanti del rafting e degli sport estremi, grazie al fiume Noce che la attraversa. C’è un modo slow per conoscere e godersi il territorio delle valli di Non e Sole dove, fra viti e filari di meli svettano castelli carichi di storia e di cultura.

Un mondo che, ogni sabato fino al 14 settembre, potrà essere assaporato a bordo di un treno, proprio come facevano i viaggiatori di un tempo, alla scoperta dei manieri più suggestivi di queste valli. Si parte da Trento, a bordo di un treno della Ferrovia Trento-Malè con carrozze dedicate, sul quale si potrà gustare la colazione. Dal capoluogo si inizia a risalire le Valli del Noce per visitare Castel San Michele a Ossana, Castel Caldes, Castel Valer e Castel Thun.

Attività per famiglie e bambini

Il Trentino è una destinazione di montagna perfetta per le famiglie con bambini in estate. I numerosi parchi avventura, come il Forest Park a Molveno, offrono percorsi sospesi tra gli alberi e divertimento per tutte le età. Il Parco Faunistico di Spormaggiore, dove è possibile vedere orsi, lupi e altri animali alpini, è un’attrazione che affascina grandi e piccoli. Inoltre, molte località offrono programmi di animazione e attività ludiche pensate appositamente per i bambini, garantendo una vacanza indimenticabile per tutta la famiglia.

L’enogastronomia trentina

Un viaggio in Trentino non può dirsi completo senza assaporare la sua cucina. L’estate è il tempo dell’alpeggio, e tante malghe del Trentino sono aperte al pubblico e offrono esperienze indimenticabili da condividere con tutta la famiglia. Dal 14 giugno al 20 settembre 2024 torna Val di Fassa Cooking Class, 16 appuntamenti con la cucina tradizionale, in location speciali come il Sass Pordoi e l’Alpe Lusia, per assaporare la valle ladina.

La tradizione culinaria trentina è ricca di prodotti tipici e variegata, con piatti che vanno dai canederli (gnocchi di pane) ai strangolapreti (gnocchi di spinaci). I formaggi locali, come il Puzzone di Moena e il Vezzena, sono un must da gustare. Non dimenticare di provare i vini trentini, come il Teroldego Rotaliano e il Marzemino, visitando le cantine sparse sul territorio per degustazioni e tour guidati.

Trentino, alcuni eventi e manifestazioni dell’estate 2024

L’estate in Trentino è animata da numerosi eventi e manifestazioni: per gli appassionati di vela dal 12 al 20 luglio 2024 si svolgeranno sul Garda Trentino i Trentino 2024 Youth Sailing World Championships, l’evento più importante per la vela internazionale dopo le Olimpiadi di Parigi.

Per gli amanti della buona tavola, fino al 25 settembre torna Trentino Barbecue, una serie di appuntamenti estivi con la carne alla griglia di ristoranti e macellerie selezionate. Dal 28 agosto al 29 settembre 2024 si svolgerà invece la 29ma edizione de I Suoni delle Dolomiti, 18 eventi raggruppati nell’arco di un mese, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ospitati tra le montagne del Trentino, scenario naturale unico al mondo dove note musicali e parole si incontrano.

Il Trentino in estate è una destinazione che offre qualcosa per tutti. Che tu sia un appassionato di sport all’aria aperta, un amante della cultura e della storia, o semplicemente in cerca di relax immerso nella natura, questa regione ti saprà sorprendere. Dai maestosi paesaggi dolomitici ai tranquilli borghi storici, ogni angolo del Trentino merita di essere scoperto. Pianifica il tuo viaggio e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!