I 5 prodotti tipici da provare in Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige offre delle specialità molto gustose che meritano attenzione, scopriamo le 5 che devi assolutamente gustare durante la tua vacanza.

Una delle parti migliori della vacanza è proprio la degustazione delle tipicità locali. Il Trentino Alto Adige è molto famoso per la gastronomia e quindi c’è veramente tantissima scelta per ogni palato. Oltre ai paesaggi straordinari, ai ristorantini e alle baite dove fare un delizioso pranzetto, c’è anche molto in termini di gusto.

Non solo prodotti salati ma anche tanti gustosissimi dolci. Scopriamo quindi i 5 prodotti imperdibili che devi assolutamente provare.

I prodotti da provare in Trentino Alto Adige

Uno dei prodotti tipici più gustosi del trentino è la Mortandela che rientra tra i salumi di eccellenza del posto. Questo è proprio della Val di Non e ha delle origini molto antiche quando la carne veniva conservata per lunghi periodo. Oggi viene prodotto con le parti più pregiate mentre un tempo veniva fatto con carne anche economica. La particolarità è che ne esistono due versioni, quella fresca e quella affumicata che viene realizzata con legno di ginepro.

Tra i formaggi più buoni troviamo la Spressa, prodotto anticamente con quello che avanzava dalla produzione del burro e con il latte vaccino crudo. Ovviamente venivano e vengono impiegate ancora oggi le vacche autoctone che si trovano solo in Trentino. Il gusto è incredibile, semigrasso con pasta dura. Il sapore è molto intenso anche se all’apparenza può sembrare un formaggio relativamente giovane.

Da provare anche il succo di mele, perfetto per i bambini. Si tratta di un prodotto molto genuino che viene realizzato grazie alle intense coltivazioni di mele biologiche del posto. Queste vengono selezionate accuratamente ed è per questo che si ottiene un prodotto così genuino e gustoso. Niente zuccheri o coloranti ma solo mela.

Per gli adulti il tocco migliore è un buon bicchiere di vino rosso. Tra le specialità del territorio c’è il Teroldego che viene prodotto con i vitigni autoctoni ed ha quindi un valore speciale per il territorio. Brillante, intenso e molto fruttato ha un gusto particolarmente secco e si usa anche per cucinare il risotto. È ideale vicino ad un buon piatto di carne.

Un’altra specialità è il radicchio dell’orso. Questo non è molto conosciuto eppure veramente gustoso. Si tratta di una pianta che sorge solo in Trentino e che è stata raccolta grazie allo scioglimento dei ghiacciai. Ha un gusto molto fresco con retro amaro. È un antipastino delizioso e si può abbinare anche ad un formaggio e ai salumi per spezzare un po’ il sapore ma viene tradizionalmente abbinato anche alla carne di maiale.

Oltre a queste specialità non deve mancare la degustazione di carne e polenta, un bel tagliere misto di salumi e formaggi tipici e anche un bel bicchiere di spumante che è ancora oggi una delle eccellenze prodotte in Trentino Alto Adige. Ovviamente l’offerta è così varia che sarebbe impossibile citare tutti i prodotti, quindi lasciatevi ammaliare e anche consigliare direttamente sul posto, anche per acquistare qualche ottimo souvenir per amici e parenti che apprezzeranno.