Borghi più belli d’Italia: i nuovi centri premiati, tra storia e bellezza

I Borghi più belli d’Italia: ecco i nuovi centri premiati, tra storia e bellezza. Tutte le informazioni utili.

Si arricchisce la lista dei Borghi più belli d’Italia, associazione che racchiude piccoli centri di interesse storico artistico e con un’offerta turistica di qualità.

A fine febbraio, 8 nuovi borghi italiani sono entrati nell’elenco, portando il numero complessivo a 334 piccoli centri aderenti all’associazione. Nuovi ingressi che arricchiscono l’offerta e confermano il valore culturale, paesaggistico e turistico dei borghi italiani. Ecco chi sono i nuovi entrati.

Borghi più belli d’Italia: i nuovi centri premiati

Alla scoperta dei nuovi Borghi più belli d’Italia. La lista dei piccoli centri di pregio e con un’offerta turistica di qualità si arricchisce di 8 nuovi borghi, situati in varie regioni italiane. U patrimonio di eccezionale valore, da salvaguardare e da promuovere. Per un turismo slow e fuori dalle mete più battute ma non per questo minore.

Uscire dai percorsi tradizionali e andare alla scoperta di un’Italia di provincia, fatta di piccoli comuni rurali e borghi antichi, è un’esperienza che permette di scoprire le nostre radici storiche e culturali. Un’Italia più autentica e riservata, dove il tempo sembra essersi fermato.

Per entrare a far parte della prestigiosa associazione dei Borghi più belli d’Italia è necessario soddisfare ben 72 parametri, che comprendono l’integrità del tessuto urbano, l’armonia architettonica, la vivibilità del borgo, la qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato e i servizi al cittadino. Ogni borgo paga una quota associativa annua e in cambio riceve la promozione della sua offerta turistica da parte dell’associazione e l’inserimento in eventi e iniziative di importanza nazionale.

Scopriamo gli 8 nuovi borghi entrati nella lista dei Borghi più belli d’Italia.

Bagnara di Romagna (Ravenna) – Emilia Romagna

Situato in provincia di Ravenna, Bagnara di Romagna è importante per il suo Castello Sforzesco o Rocca di Bagnara, risalente al XV secolo. Altri monumenti sono da visitare nel borgo, come la chiesa arcipretale dei SS. Giovanni Battista e Andrea Apostolo e il santuario della Madonna del Soccorso. Da non perdere, poi, è Villa Morsiani, con il suo bosco secolare, una delle dimore storiche dell’Emilia Romagna.

Gesualdo (Avellino) – Campania

Situato in provincia di Avellino, Gesualdo è uno dei nuovi borghi più belli d’Italia. Il borgo sorge su una collina dell’Irpinia centrale, fra le valli del Ansanto e dell’Ufita. Il suo centro storico, pesantemente danneggiato dal terremoto del 1980, è stato ricostruito. Sul centro abitato spicca il Castello di Gesualdo, risalente al VII secolo, di epoca longobarda, fu rinnovato nel 1500, diventando un edificio rinascimentale.

Ingria (Torino) – Piemonte

Ingria è un minuscolo comune italiano di appena 42 abitanti. Sorge nella Val Soana, in provincia di Torino. Ha un caratteristico centro storico, con antichi edifici in pietra che si affacciano su vicoli e stradine. Si trova a pochi chilometri dal confine con la Val d’Aosta e ai margini del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Da visitare fuori dal paese, il Santuario di Santa Libera, raggiungibile con una spettacolare escursione a piedi.

Rosazza (Biella) – Piemonte

Sempre in Piemonte si trova un altro degli 8 borghi entrati nella lista dei più belli d’Italia. Si tratta di Rosazza, in provincia di Biella. Situato nell’Alta Valle del Cervo, al confine con la Val d’Aosta, questo borgo montano offre paesaggi pittoreschi e un’architettura di pregio, di cui è simbolo il suo Castello con la caratteristica Torre Guelfa, fatto costruire nel 1883 dal senatore del Regno d’Italia Federico Rossazza, da cui viene il nome del borgo.

Varzi (Pavia) – Lombardia

Deiva Marina (La Spezia) – Liguria

Miglionico (Matera) – Basilicata

Lollove (Nuoro) – Sardegna

