Una destinazione magica che in pochissimi conoscono ma che devi assolutamente visitare se ti trovi in Sardegna. Eccola!

Quasi tutti hanno prenotato, o lo stanno facendo, le vacanze per questa estate. Tantissime persone amano il mare e giustamente vogliono godersi dei momenti in totale relax. Ecco quindi che le isole vengono sempre prese d’assalto in estate.

Noi oggi però ti vogliamo parlare di una piccola spiaggia che in pochissimi conoscono. Si trova in Sardegna ed è una vera e propria chicca per pochissimi. Ti abbiamo incuriosito? Siamo assolutamente certi che la risposta è affermativa. Ecco tutto quello che devi sapere.

Spiaggia di Masua: una perla in Sardegna

Iniziamo come prima cosa dicendo dove ci troviamo. In questo caso siamo sulla costa occidentale della Sardegna e per la precisione nel comune di Iglesias. Per chi non lo sapesse vicinissimo a questa spiaggia troviamo anche Porto Flavia, un’attrazione incredibile che possiamo visitare prenotandola.

Ma torniamo al nostro mare incontaminato dai colori intensi e dalla sabbia finissima. Come prima cosa vi diciamo che la spiaggia di Masua viene chiamata Il Molo per la presenza di un vecchio molto dove ci sono solamente resti. E’ possibile vedere anche un piccolo magazzino di quando la miniera era ancora attiva.

La spiaggia ha una particolarità molto interessante, ovvero è a forma di mezzaluna perché racchiusa da due rocce alle sue estremità. Come vi avevamo accennato all’inizio la sabbia è dorata ed il mare ha dei colori incredibili che virano dall’azzurro al turchese.

Il fondale è basso quindi perfetto anche se non sappiamo nuotare bene o abbiamo dei bambini piccoli. Informazione molto importante non ci sono stabilimenti quindi dobbiamo avere tutto l’occorrente con noi anche se vicino abbiamo tanti lidi ed un grande parcheggio che sono molto utili.

E’ importantissimo poi ricordare che, come in altre zone della Sardegna, non è possibile portare via la sabbia altrimenti rischiamo delle multe molto salata che vanno dai 500 euro ai 3000 euro. Stessa cosa vale anche per conchiglie o sassi. Dalla spiaggia di Masua abbiamo una vista incredibile.

Davanti a noi possiamo vedere il faraglione che si chiama Pan di Zucchero che è alto circa 130 metri e non ha nessun’altra formazione vicina a lui. Siamo certi che una volta arrivati in questa spiaggia, che vi ricordiamo non essere molto grande, vi innamorerete di lei.

Adesso che stai immaginando di prendere il sole su questa spiaggia incantevole ti vogliamo indicare quali sono le Spiagge della Sardegna adatte ai bambini: le più belle e sicure