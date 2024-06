Sardegna: Porto Flavia è un luogo magico, devi assolutamente visitarlo se non lo conosci

In una parte della Sardegna si trova questo luogo veramente incredibile che devi visitare. Rimarrai senza fiato dalla sua bellezza.

Sappiamo molto bene che in estate le isole sono un luogo scelto da moltissime famiglie. Ci permettono di visitare dei bellissimi luoghi e di vedere un mare incontaminato. Noi di Viagginews, però, vi vogliamo far conoscere un particolare, oltre alle bellissime spiagge della Sardegna.

Non tutti conoscono Porto Flavia ma è un luogo incredibilmente bello ed incontaminato. Se non en hai mai sentito parlare è giunto il momento di conoscere tutto perché potresti assolutamente farci un pensierino prima di prenotare le tue prossime vacanze estive con un po’ di trekking.

Porto Flavia: mare cristallino e non solo

Come prima cosa iniziamo dicendo che questa zona è molto particolare perché parliamo di un monumento archeologico che non ha alcun tipo di precedenti. È una struttura mineraria, ovviamente in disuso che si affaccia sulla costa sud occidentale della Sardegna.

Ogni anno un numero incredibile di persone lo va a visitare perché è davvero molto affascinante. La vista che si gode poi visitandolo è indescrivibile. Il mare ha dei colori mai visti prima. Ma vediamo prima la sua storia. Porto Flavia non è una vera e propria miniera era un porto di imbarco per il materiale che veniva estratto.

Il progetto è stato realizzato nel 1924 dall’ingegnere Cesare Vecelli. In solamente due anni è stato realizzato. Piccolo aneddoto, il nome proviene dalla prima figlia dell’uomo. Quest’opera è composta da due gallerie sovrapposte dentro la montagna.

Quella superiore serviva per scaricare i materiali estratti quella inferiore per stivarli nelle navi. In totale possono contenere fino a 10mila tonnellate di materiale. Questo porto è stato attivo fino agli anni sessanta. Nel 2000 è stato ristrutturato ed è aperto per le visite guidate.

Ma come ci si arriva? Bisogna prendere la strada statale 130 Iglesiente fino a Iglesias, da lì prendere la strada statale 126 Sud Occidentale Sarda in direzione Gonnesa. Poco prima si prende la provinciale 83 per Masua e si prosegue fino a Porto Flavia.

C’è un parcheggio e poco distante la biglietteria. Il luogo è contingentato quindi è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo tramite il sito, oppure nella biglietteria dell’Ufficio del Turismo. La visita ha la durata di 50 minuti, circa e bisogna avere un abbigliamento comodo e sportivo. Non possono entrare animali ed i bambini devono camminare o possono essere portati dentro un marsupio.

Il costo è di 10 euro per il biglietto intero, 6.50€ per i ragazzi dai 6 ai 12 anni o gli over 65. Per i gruppi il costo è di 8 euro ma bisogna rivolgersi all’Ufficio del turismo. Questo è un luogo incantevole e ricco di storia che se non lo hai mai visto merita assolutamente. Ti consigliamo anche di leggere il nostro approfondimento sulle spiagge della Sardegna.