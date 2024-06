Dal Nord al Sud, l’Italia oltre alle spiagge di sabbia fine offre anche meravigliose spiagge di sassi: una guida alle 10 più belle.

Anche se le spiagge di sabbia fine sono più confortevoli quando ci si sdraia al sole o si fa una passeggiata sul bagnasciuga, e specialmente se si va al mare con i bambini, ci sono molte spiagge di sassi, in Italia, che sono luoghi davvero unici e suggestivi.

Le spiagge di sassi offrono infatti paesaggi unici e affascinanti, dove la natura incontaminata si unisce a panorami stupendi. Queste spiagge non sono semplicemente delle destinazioni estive, ma veri e propri tesori naturali: un invito a scoprire la varietà e la ricchezza della costa italiana, e meritano di essere visitate e rispettate per la loro straordinaria bellezza.

Le 10 spiagge di sassi più belle in Italia

L’Italia, con i suoi circa 7.500 chilometri di costa, offre spiagge di ogni tipo: sabbia fine, scogliere imponenti e affascinanti spiagge di sassi.

Queste ultime sono un vero e proprio un paradiso per chi è alla ricerca di tranquillità e vuole scoprire alcune meraviglie della natura. Ecco una selezione delle 10 spiagge di sassi più belle d’Italia.

1. Spiaggia di Camogli, una delle spiagge di sassi più famose

Quella di Camogli in Liguria è una delle spiagge di sassi più caratteristiche e iconiche d’Italia. Situata nel cuore di questo pittoresco borgo marinaro, è celebre per i suoi ciottoli levigati dal mare e per l’incantevole scenario formato dalle tipiche case colorate dell’architettura ligure che la circondano. La spiaggia è molto ampia e si estende lungo tutta la baia. È divisa in due zone, una parte è libera mentre l’altra è attrezzata con ombrelloni, lettini e servizi balneari.

Nonostante sia una spiaggia di sassi, le pietre sono quasi piatte e lisce, rendendola comunque confortevole per prendere il sole o fare il bagno nelle acque cristalline del Mar Ligure. A rendere ancor più affascinante questo luogo sono il magnifico sfondo delle colline e del promontorio di Portofino, e la splendida vista della celebre chiesa di Santa Maria Assunta con il suo campanile a strisce bianche e nere. La spiaggia è facilmente raggiungibile attraverso i caratteristici vicoli del borgo ed è il punto di partenza ideale per escursioni in barca verso altre meravigliose località come l’Abbazia di San Fruttuoso o Portofino.

2. Spiaggia dei Sassi Neri, Sirolo

Tra le spiagge di sassi, quella dei Sassi Neri è una delle più belle e incontaminate della Riviera del Conero, nella regione Marche. Situata nel comune di Sirolo, prende il nome dalle rocce scure che caratterizzano il suo fondale. È una spiaggia di ciottoli, ghiaia e roccia, circondata da una natura incontaminata e rigogliosa macchia mediterranea. La sua posizione privilegiata, immersa nel Parco Regionale del Conero, ne fa una meta ideale per gli amanti del mare e della natura.

La spiaggia è divisa in due parti: la prima, denominata Spiaggia di San Michele, è più ampia e frequentata, con stabilimenti balneari e zone libere. La seconda parte, la vera e propria Spiaggia dei Sassi Neri, è più selvaggia e incontaminata, ideale per chi cerca tranquillità e relax.

3. Spiaggia di Portonovo, Marche

Restiamo lungo la Riviera del Conero, nel cuore delle Marche, dove oltre alla spiaggia dei Sassi Neri si trova Portonovo, un vero paradiso naturale. Questa baia incastonata tra le colline del Monte Conero offre uno scenario mozzafiato, con acque turchesi cristalline e un’ampia distesa di sassi bianchi che brillano al sole. Portonovo si trova all’interno del Parco del Conero, un’area protetta che preserva la macchia mediterranea e la ricca biodiversità della regione. La spiaggia, circondata da una lussureggiante vegetazione, è raggiungibile solo a piedi attraverso sentieri panoramici che si snodano tra gli alberi. L’acqua limpida e turchese invita a tuffarsi e nuotare nelle acque fresche dell’Adriatico.

4. La spiaggi di sassi di Cala Goloritzé, in Sardegna

Cala Goloritzé è una splendida spiaggia situata nella costa orientale della Sardegna, nella provincia di Nuoro, accessibile solo attraverso un sentiero a piedi di circa 2-2,5 ore dalla città di Baunei. È famosa per la sua bellezza incontaminata, con sabbia bianca e acque cristalline di un intenso blu turchese. Caratterizzata da una particolare conformazione rocciosa, con una grande rupe calcarea alta 143 metri chiamata “Aguglia di Goloritzé” che si erge maestosa sulla cala, questa spiaggia è coperta di sassi bianchi mescolati a sabbia fine, che danno vita ad un paesaggio unico e suggestivo.

L’acqua di Cala Goloritzé è trasparente e invitante, con un fondale basso che permette di nuotare e fare snorkeling in tutta sicurezza. Inoltre, la spiaggia è bagnata da una sorgente d’acqua dolce che sgorga tra le rocce, creando un’esperienza davvero unica.

5. Cala del Gesso, Isola del Giglio

Cala del Gesso è una delle spiagge più belle e suggestive dell’Isola del Giglio, nell’Arcipelago Toscano. Questa incantevole caletta si distingue per le sue acque cristalline di un verde smeraldo e per la caratteristica spiaggia di ciottoli bianchi. Cala del Gesso è raggiungibile percorrendo un sentiero di circa 1 km dal parcheggio. La spiaggia di sassi bianchi e le acque limpide la rendono un vero paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni.

6. Costa dei Barbari, Trieste

La Costa dei Barbari è una suggestiva spiaggia di sassi situata a Sistiana, nel comune di Duino Aurisina, in provincia di Trieste. Questa affascinante spiaggia è circondata da una rigogliosa macchia mediterranea e offre un’incantevole vista sul mare cristallino dell’Adriatico. La spiaggia prende il nome dalla sua vicinanza all’antica città romana di Tergeste (l’odierna Trieste), dove vivevano i “barbari” dell’epoca. La Costa dei Barbari è caratterizzata da un’ampia distesa di ciottoli bianchi e rocce, ideale per godersi il sole e il mare in un ambiente naturale e incontaminato.

7. Spiaggia di Atrani, Costiera Amalfitana

La spiaggia di Atrani è una delle più caratteristiche e suggestive della Costiera Amalfitana. Si tratta di una piccola spiaggia di ciottoli situata ai piedi del borgo di Atrani, uno dei più piccoli e affascinanti della costa.

Divisa in due parti da una piccola insenatura rocciosa, è perfetta per chi ama il mare cristallino e l’atmosfera intima e raccolta di un luogo lontano dalle folle. Nonostante le dimensioni ridotte, offre una bellissima vista sul mare e sugli iconici paesaggi costieri della zona.

8. Baia delle Zagare, Puglia

In Puglia, nella zona del Gargano, si trova la Baia delle Zagare, una delle spiagge più iconiche del Sud Italia. Questa baia è famosa per i suoi faraglioni che emergono dal mare, creando un panorama unico. La spiaggia è composta da piccoli ciottoli bianchi che contrastano con l’azzurro del mare, rendendo l’acqua particolarmente trasparente.

9. La spiaggia di sassi di Marasusa, Calabria

La spiaggia di sassi di Marasusa in Calabria è una delle spiagge più belle e rinomate d’Italia. Questa spiaggia incantevole è caratterizzata da un’ampia distesa di ciottoli levigati dal mare, circondati da pittoreschi scogli rossastri e da un’acqua limpida e turchese. La baia di Marasusa si trova ai piedi della suggestiva città di Tropea, arroccata su un’alta falesia che domina la costa.

La vista dall’alto è semplicemente mozzafiato, con il piccolo borgo marinaro di Parghelia e la chiesa di Santa Maria dell’Isola che sembrano emergere dalle acque del Mar Tirreno. Nonostante la spiaggia sia composta da ciottoli, l’accesso al mare è agevole grazie a diverse piattaforme di legno disposte lungo la riva. L’acqua limpida e la varietà di scorci naturali rendono Marasusa una meta ideale per lo snorkeling e le immersioni subacquee.

10. Spiaggia di Scopello, Sicilia

Scopello, situata sulla costa nord-occidentale della Sicilia, è famosa per i suoi faraglioni e le antiche tonnare. La spiaggia, composta da ciottoli bianchi, è incastonata in un contesto naturale di grande bellezza, con acque trasparenti che invitano a lunghe nuotate e immersioni. La ricchezza storica e naturale di Scopello la rende una meta imperdibile per chi visita la Sicilia.

Queste sono solo 10 delle tante meravigliose spiagge di sassi che l’Italia ha da offrire: ognuna di esse è un gioiello naturale unico, da scoprire e ammirare.