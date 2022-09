Tutto quello che bisogna sapere sul perché fa bene vivere al mare tutto l’anno: i 3 motivi che non immagini. Le informazioni e le curiosità.

Sappiamo già che vivere in mezzo alla natura fa molto bene alla nostra salute, sia fisica sia mentale, e al nostro benessere in generale. Ora, si scopre che vivere al mare fa ancora più bene.

Non solo andarci in vacanza è proprio vivere al mare che fa molto bene alla salute, che migliora le nostre condizioni di vita anche se non siamo particolarmente benestanti e dobbiamo affrontare problemi di lavoro e disoccupazione.

Le proprietà benefiche del mare hanno effetti sorprendenti sulle nostre vite, migliorandone la qualità in modo straordinario. Alcuni di questi effetti erano già conosciuti, ora sono stati confermati da alcuni studi scientifici. Ecco perché vivere al mare fa bene, i 3 motivi che non conoscevate.

Prima vi ricordiamo anche i benefici del mare che ci fanno stare bene e ci rendono felici e le 16 malattie che il mare aiuta a curare.

Perché fa bene vivere al mare tutto l’anno

Che il mare avesse eccezionali effetti benefici sulla nostra salute fisica e mentale è cosa nota. Un tempo si frequentava il mare per curarsi da malattie respiratorie e problemi alle articolazioni. Si scappava dal freddo e dall’umidità di città e pianure malsane. Si andava a respirare aria buona e iodio.

Oggi è ancora in parte così, soprattutto si va al mare per vacanza e relax, ma è certo che frequentare località balneari fa molto bene alla salute di tutti, adulti, anziani e bambini. Che sia in estate, nella classica villeggiatura, in primavera e autunno e perfino in inverno, il mare ha sempre effetti positivi, a cominciare dal nostro umore. Gli spazi aperti, la luce, l’acqua hanno proprietà rilassanti e rigeneranti sulla nostra mente. Dopo essere stati al mare si è rilassati e allo stesso tempo carichi di energie.

I 3 motivi per vivere al mare

Se questi sono gli effetti positivi che si ricevono da una semplice vacanza, pensate un po’ quanti sono i benefici dal vivere al mare tutto l’anno.

Oltre ai motivi appena indicati, recenti studi scientifici ne hanno scoperti altri, inaspettati. Ecco i 3 motivi secondo i quali vivere al mare fa bene.