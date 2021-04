Perché il mare ci fa stare meglio e ci rende felici. Spiegato il motivo.

Se volete stare bene con voi stessi andate al mare! Infatti, il mare ci fa stare meglio fisicamente, fa bene alla nostra salute, e ci rende felici.

Non è un luogo comune ma una ricerca scientifica a sostenerlo. Stare al mare, vicino all’acqua, affermano gli esperti, ha effetti benefici sul nostro cervello. L’acqua, infatti, aiuta il rilascio di quelle sostanze chimiche che danno una sensazione di benessere e felicità come serotonina, dopamina e ossitocina. Ecco cosa bisogna sapere.

Il mare ci rende felici: gli effetti benefici

Il mare fa bene alla salute del corpo, grazie allo iodio che respiriamo, benefico per la tiroide. Mentre il sole stimola la produzione di vitamina D e cura i reumatismi. Oltre a questi effetti benefici, il mare è anche un ottimo anti-depressivo e un rilassante naturale.

Uno studio è del prof. Wallace J. Nicholson, ricercatore associato presso l’Accademia delle Scienza della California e fondatore e co-direttore di Ocean Revolution, SEE the WILD, e LiVBLUE. Nel suo libro “Blue Mind“, dal lungo sottotitolo “The Surprising Science That Shows How Being Near, In , On, Or Under Water Can Make You Happier, Healthier, More Connected, And Better At What You Do” (“La scienza sorprendente che mostra come stare vicino, dentro, sopra o sotto l’acqua possa renderti più felice, più sano, più connesso e migliore in ciò che fai”), il dottor Nicholson illustra tutte le virtù benefiche dell’acqua per il nostro cervello. Nello specifico si tratta di cinque benefici fondamentali.

I benefici del mare

Il colore blu dà sollievo. Il colore blu dell’acqua è rilassante e dà sollievo. Si tratta poi del colore preferito dalla maggior parte degli esseri viventi. Stare lungo la costa rilassa. L’acqua ci calma nel nostro subconscio, è sufficiente già solo guardare un paesaggio marino per sentirsi più tranquilli e stare meglio L’acqua ringiovanisce le menti stanche. Stare in acqua, vicino all’acqua e osservarla, ci stimola migliorando anche la nostra capacità di attenzione e il nostro rendimento, nelle attività di studio e di lavoro. Stare all’aria aperta rende più sereni. Si sa già che stare all’aria aperta ci dà una sensazione di serenità, e i paesaggi con l’acqua sono quelli ideali. Uno studio dimostra che in presenza di corsi d’acqua le persone sono più felici del 5,2%. L’acqua ci riporta allo stato naturale. L’acqua fa parte del nostro stato primordiale, prima di nascere il nostro corpo si forma all’interno del liquido amniotico, per questo motivo immergerci in acqua ci riporta alla nostra natura più profonda. Del resto il nostro corpo è formato al 75% da acqua.

Cosa aspettate a programmare la vostra vacanza al mare? I benefici dell’acqua, va detto, valgono anche per il lago, il fiume e gli altri specchi di acqua. Tuttavia, una bella spiaggia dove stendersi al sole è il massimo che si possa desiderare.

