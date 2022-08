Le ultime notizie da conoscere sulle crociere Royal Caribbean: in arrivo nuove regole sanitarie sulle navi in Europa e negli Stati Uniti. Tutte le novità.

Dalla compagnia di navigazione Royal Caribbean arriva un nuovo importante aggiornamento delle regole sanitarie di prevenzione dei contagi Covid-19.

Si tratta di piccole novità che tuttavia agevoleranno i viaggi a bordo delle navi di una delle più importanti compagnie da crociera. Le nuove regole riguarderanno gli itinerari in Europa e alcuni porti negli Stati Uniti.

Vi ricordiamo che la Royal Caribbean aveva già abolito l’obbligo di test Covid negativo prima dell’imbarco sulle sue navi per le crociere brevi. La misura è entrata in vigore lo scorso 8 agosto e fa seguito alla modifica del protocollo Covid per le navi da crociera dei CDC Usa (Centers for Disease Control and Prevention).

Ora l’ultima novità riguarda la vaccinazione dei passeggeri. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Crociere Royal Caribbean: in arrivo nuove regole sanitarie sulle navi

La novità per le crociere a bordo delle navi di Royal Caribbean riguarda la vaccinazione dei passeggeri, che in alcuni casi non sarà più obbligatoriamente richiesta.

Secondo le nuove regole, che entreranno in vigore il prossimo 5 settembre, a bordo delle navi che viaggiano in Europa sarà effettuato il controllo dello stato vaccinale dei passeggeri ma la vaccinazione non sarà più obbligatoria per salire a bordo. Le stesse regole si applicheranno anche alle navi che partono da alcuni porti negli Stati Uniti: Los Angeles, Galveston, New Orleans. Come riporta TTG Italia.

Resta comunque valida la raccomandazione di aver completato la vaccinazione prima del viaggio in crociera, portando sempre a bordo tutta la documentazione relativa.

Invece, chi non ha completato il ciclo vaccinale o non ho si è mai sottoposto ad alcuna vaccinazione dovrà sottoporti a test Covid prima dell’imbarco. Test che il passeggero dovrà pagare di tasca propria.

Ricordiamo anche che la Royal Caribbean ha inaugurato questa estate i viaggi della Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo.

Regole per le crociere

Dunque, la Royal Caribbean introdurrà un importante allentamento delle regole dal prossimo settembre, permettendo anche ai non vaccinati di salire a bordo delle proprie navi, per alcuni itinerari, ma chiederà a questi passeggeri il tampone pre-imbarco.

Che ne pensate di queste regole?

Ricordiamo che diverse altre compagnie di navigazione hanno alleggerito le regole sanitarie anti-Covid a bordo delle loro navi. Nella maggior parte dei casi non è più richiesto il tampone prima dell’imbarco. Mentre in alcuni casi non è più obbligatoria nemmeno la vaccinazione dei passeggeri, come su alcune navi di Virgin Voyages e a settembre a bordo di quelle di Norwegian Cruise Line.