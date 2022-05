Viaggi da sogno con la Wonder of the Seas: la nave da crociera più grande del mondo. Tutte le informazioni utili.

Ha fatto il suo debutto nel Mar Mediterraneo la Wonder of The Seas, la nave da crociera più grande del mondo, di proprietà della compagnia Royal Carribean International.

Costruita nei cantieri “Chantiers de l’Atlantique” di Saint-Nazaire, in Francia, la Wonder of The Seas è partita per il suo viaggio inaugurale in Europa lo scorso 8 maggio, da Barcellona per una crociera nel Mediterraneo Occidentale che ha toccato anche i porti italiani.

Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa magnifica nave e il suo percorso.

Vi ricordiamo anche il giro del mondo in nave da crociera, che partirà dall’Italia nel 2024 con al MSC World Cruise, un viaggio per 52 tappe in 31 Paesi e 4 continenti.

Wonder of the Seas: la nave da crociera più grande del mondo

Quinta nave di classe Oasis di Royal Carribean, la Wonder of The Seas è la nave da crociera più grande del mondo per stazza lorda (misura che include tutti i volumi chiusi di una nave). Supera la gemella Symphony of the Seas, sempre Royal Caribbean.

La Wonder of the Seas ha una stazza lorda di 236.857 tonnellate, distribuita su 18 ponti. Può ospitare 5.734 passeggeri, fino a un massimo di 6.988, oltre a 2.300 membri dell’equipaggio. Dispone di 16 ponti per gli ospiti, 20 ristoranti, 4 piscine e 2.867 cabine.

La nave da crociera è lunga 362 metri e larga 64 metri nel punto massimo. È ben 30 metri più lunga delle più grandi navi militari mai costruite, le portaerei statunitensi di classe Nimitz, che hanno una lunghezza di 332,8 metri.

Come tutte le navi di classe Oasis, anche la Wonder of The Seas ha il Central Park, un giardino di oltre 10mila piante vere. A bordo si trovano otto diversi “quartieri” (neighborhoods), incluso un quartiere di suite completamente nuovo.

Inoltre, tra i servizi della nave sono compresi: un parco acquatico per bambini, un parco giochi per bambini, un campo da basket a grandezza naturale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un simulatore di surf, una zip line alta 10 ponti, un teatro da 1400 posti, un teatro acquatico all’aperto con piattaforme alte circa 9 metri e due pareti per arrampicata su roccia da 13 metri. In più tanti spettacoli, ideati appositamente per la nave da crociera. Insomma, una vera nave delle meraviglie.

Dopo aver navigato per cinque settimane tra la Florida e i Caraibi, a inizio maggio la Wonder of the Seas è arrivata in Europa, dove ha iniziato il sua prima crociera nel Mediterraneo occidentale, partendo l’8 maggio da Barcellona. Dal porto catalano, la nave da crociera ha fatto scalo a Palma di Maiorca, Marsiglia, La Spezia, Civitavecchia, porto d’imbarco, e Napoli. Quindi, è rientrata a Barcellona, che sarà home port della nave per tutta la stagione estiva.

Nell’estate 2022, la nave viaggerà nel Mediterraneo occidentale, tra Roma (Civitavecchia) e Barcellona. Mentre da novembre 2022 le crociere saranno tra l’Atlantico e il Mar dei Caraibi, con partenza da Port Canaveral, in Florida.

Per ulteriori informazioni: www.royalcaribbean.com/cruise-ships/wonder-of-the-seas