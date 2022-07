By

Ancora cancellazioni di collegamenti aerei: Wizz Air taglia altri voli questa estate, le ultime notizie da conoscere.

Nell’estate di passione per chi viaggia in aereo, arrivano nuove notizie di cancellazioni di voli. Questa volta dalla compagnia aerea low cost Wizz Air.

Negli ultimi giorni la compagnia aerea ungherese Wizz Air ha lanciato una campagna di assunzione di piloti in Italia, da inserire nel proprio organico. Mentre lo scorso giugno aveva pubblicato offerte di lavoro anche per personale senza esperienza da assumere come equipaggio di cabina.

Tutto pur di far fronte alla carenza di personale che sta colpendo duramente le compagnie aree low cost, con il rischio di nuove perdite di guadagni, dopo quelle inflitte dalla pandemia. La combinazione micidiale di una scarsa organizzazione e soprattutto scarsa capacità di previsione, insieme al boom della domanda di viaggi in aereo, ha innescato il caos dei voli in tutta Europa, con cancellazioni di migliaia di voli rispetto a quelli programmati. Una situazione difficile a cui si sono aggiunti gli scioperi.

Il problema della carenza di personale, tuttavia resta, e non si esaurirà nel breve termine. Il mese di agosto sarà molto difficile per chi viaggia in aereo. Nel frattempo, anche Wizz Air è stata costretta a capitolare, con un nuovo annuncio di tagli ai propri voli.

Wizz Air taglia altri voli questa estate, le ultime notizie