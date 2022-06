Offerte di lavoro da seguire: la compagnia aerea Wizz Air assume personale, anche senza esperienza. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Dopo i lunghi mesi di stop per la pandemia, le compagnie aeree sono alla ricerca di personale. Nuove offerte di lavoro arrivano dalla compagnia low cost Wizz Air, in forte espansione in Italia.

Se avete esperienze di lavoro nel settore del trasporto aereo, come membri dell’equipaggio di cabina, ma anche se non avete esperienze, non dovete perdervi le nuove offerte di lavoro Wizz Air.

La compagnia aerea ungherese è alla ricerca di personale ed è disposta a offrire un percorso formativo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Per questa estate Wizz Air ha incrementato i voli dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso le mete di vacanza.

La compagnia aerea Wizz Air assume personale, anche senza esperienza

Lavorare come piloti di aerei civili e come membri di equipaggio di cabina, sono le offerte di lavoro che arrivano dalle compagnie aeree, soprattutto low cost, che hanno un bisogno assoluto di personale in questo momento. Il rilancio del trasporto aereo, dopo lo stop della pandemia, con l’apertura di nuove rotte e basi e l’incremento delle frequenze dei voli, ha fatto impennare a domanda di personale. In alcuni casi lasciando le compagnie senza equipaggi, costrette a cancellare i voli.

La richiesta è tale che alcune compagnie aree sono disposte anche ad assumere personale senza esperienza, offrendo un percorso formativo. È il caso di Wizz Air che ha lanciato una campagna di assunzioni sia di personale sia con esperienza che senza. La compagnia low cost cerca figure professionali da impiegare come membri di equipaggio di cabina. Riporta TTG Italia.

I requisiti di base richiesti per candidarsi sono: aver compiuto 18 anni di età, essere in grado di raggiungere i 210 cm in punta di piedi, aver completato gli studi secondari, un buon inglese scritto e parlato e preferibilmente la conoscenza di un’altra lingua parlata in Europa, saper nuotare, assenza di tatuaggi in parti del corpo che non possono essere coperte dall’uniforme e fedina penale pulita.

La compagnia aerea è anche alla ricerca di capitani, primi ufficiali e cadetti, con o senza qualifica. Le candidature possono essere inviate sul sito web di Wizz Air. Per informazioni: careers.wizzair.com