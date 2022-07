La novità da conoscere sui voli a lungo raggio di Wizz Air: la compagnia aumenta i collegamenti della rete di Abu Dhabi verso Maldive e Kuwait. Tutte le informazioni utili da conoscere.



La compagnia low cost ungherese Wizz Air continua ad ampliare la sua rete di collegamenti, anche sul lungo raggio. Le ultime novità interessano anche i viaggiatori dall’Italia.

Alla fine del 2019, prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, la compagnia aerea low cost Wizz Air aveva annunciato l’apertura ai voli sul medio lungo raggio, con una rete di collegamenti tra l’Europa e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Con voli anche dall’Italia.

L’apertura dei nuovi collegamenti era prevista per la metà del 2020. Lo scoppio della pandemia ha costretto a rinviare i programmi ma non li ha cancellati. Ora, la nuova rete di Wizz Air di Abu Dhabi si amplia a nuove rotte sul lungo raggio vero e proprio.

Da Abu Dhabi, infatti, Wizz Air volerà fino alle Isole Maldive e al Kuwait. Per i viaggiatori dall’Europa si tratta di nuove imperdibili opportunità di viaggio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Wizz Air aumenta i collegamenti da Abu Dhabi verso Maldive e Kuwait

I nuovi voli sul lungo raggio di Wizz Air in partenza da Abu Dhabi verso le Maldive e il Kuwait sono in programma per il prossimo ottobre. Allo stesso tempo, alla base Wizz Air ad Abu Dhabi si aggiungerà un nuovo Airbus A321neo, il quinto aeromobile della flotta. Come riporta Travel Quotidiano.

La nuova rotta per le Isole Maldive sarà inaugurata il prossimo 4 ottobre, con il volo diretto da Abu Dhabi a Malè, capitale dell’arcipelago dell’Oceano Indiano. La città sarà la prima destinazione collegata da Wizz Air nell’Asia meridionale. La rotta avrà una frequenza di quattro voli a settimana.

Mentre la rotta per il Kuwait partirà il 30 ottobre, con il volo diretto da Abu Dhabi a Kuwait City, con frequenza giornaliera.

Nei piani di Wizz Air c’era anche lo Sri Lanka, con un volo diretto per l’aeroporto di Mattala. Questa avrebbe dovuto essere la prima destinazione della compagnia in Asia meridionale. I voli tuttavia sono stati sospesi, prima ancora di partire, a causa della grave crisi economica e politica del Paese.

I voli per Abu Dhabi

Dall’Italia, gli aeroporti collegati da Wizz Air con Abu Dhabi sono quelli di Bari e Catania. Che ne pensate delle nuove rotte per Maldive e Kuwait? Le prendereste, partendo da Abu Dhabi?