Le ultime novità sulle regole di viaggio anti-Covid: l’isola caraibica di Anguilla elimina il tampone per i turisti vaccinati.

Continua l’allentamento delle restrizioni sanitarie di viaggio nelle destinazioni di vacanza del Mar dei Caraibi. Le ultime notizie arrivano da Anguilla, isola dell’arcipelago delle Piccole Antille e territorio d’oltremare britannico.

Via il tampone per i turisti vaccinati. Chi programma un viaggio nel piccolo paradiso dell’isola caraibica di Anguilla non dovrà più sottoporsi test con risultato negativo prima della partenza, se si è vaccinato contro il Coronavirus.

L’obbligo, invece, rimane per i non vaccinati. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

L’isola di Anguilla elimina il tampone per i turisti vaccinati

Il paradiso caraibico dell’isola di Anguilla non chiederà più il tampone negativo al Coronavirus per entrare nel suo territorio ai turisti vaccinati in arrivo dall’estero. Un’ottima notizia per tutti i viaggiatori che programmano di viaggiare nell’isola delle Piccole Antille e naturalmente per il Paese e il rilancio del turismo.

La nuova regola entrerà in vigore il prossimo 8 agosto. Come riporta Travel Quotidiano, che cita il Ministero della Salute di Anguilla.

I turisti non vaccinati dovranno, invece, presentare ancora un test negativo al Covid-19 per entrare ad Anguilla. Una volta fornita questa prova, comunque, non sono previsti ulteriori obblighi, né di test né di quarantena. Così come è venuto meno l’obbligo di compilare moduli online per l’ingresso nel Paese.

I turisti vaccinati, che non si sottopongono a tampone, dovranno invece presentare il certificato di vaccinazione. Il certificato o Green pass dovrà essere presentato al momento del check-in, prima dell’imbarco sull’aereo per Anguilla e all’arrivo nell’aeroporto dell’isola, così come nella vicina isola di St. Marteen.

Per informazioni aggiornate di viaggio sull’isola di Anguilla, rimandiamo alla pagina del Paese sul portale Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/AIA

Le regole negli altri Paesi del Mar dei Caraibi

Pochi giorni fa vi abbiamo dato la notizia dell’ulteriore allentamento delle restrizioni di viaggio nelle Isole Vergini Britanniche, con l’eliminazione dell’obbligo di tampone negativo prima della partenza, per tutti i viaggiatori internazionali, vaccinati e non.

Così come anche lo Stato di Trinidad e Tobago ha abolito l’obbligo di tampone negativo per i turisti dall’estero.

Infine, le altre destinazioni dei Caraibi che hanno allentato o cancellato le restrizioni di viaggio sono: Aruba, Isole Cayman, Barbados e Bahamas.