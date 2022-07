Ultime novità sulle regole di viaggio anti-Covid: Aruba allenta ancora le restrizioni per i turisti internazionali. Tutte le informazioni da conoscere.

Diventa ancora più facile viaggiare verso il paradiso caraibico di Aruba, grazie alle nuove regole di viaggio che allentano ulteriormente le restrizioni anti-Covid.

Il governo dell’isola del Mar dei Caraibi, appartenente ai Paesi Bassi, ha deciso di eliminare altre restrizioni di viaggio per i turisti internazionali. Dopo aver già abolito dallo scorso marzo l’obbligo di vaccinazione e di tampone prima della partenza per entrare nell’isola.

Ora, Aruba ha deciso di non richiedere più l’obbligo dell’assicurazione sanitaria ai viaggiatori. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Aruba allenta ancora le restrizioni per i turisti internazionali

Chi vuole visitare la spettacolare isola di Aruba, nel Mar Caraibico meridionale, non sarà più obbligato a stipulare un’assicurazione sanitaria prima della partenza. Finora, infatti, per entrare come turisti nel Paese era richiesto l’acquisto dell’Aruba Visitors Insurance, l’assicurazione sanitaria che copriva le spese per Covid-19. Da venerdì 8 luglio l’obbligo non sarà più in vigore. Come riporta TTG Italia.

In ogni caso, visto l’impennarsi di contagi in Italia e nel resto del mondo, è sempre consigliabile stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio, prima di partire, che copra le spese sanitarie del Covid-19, in caso di contagio all’estero, oppure del viaggio cancellato all’ultimo minuto per sopraggiunto contagio e non più rimborsabile dai tour operator.

Invece, per entrare ad Aruba rimane ancora obbligatoria la compilazione dell’ED-card (Embarkation and Disembarkation program), il modulo online richiesto a tutti i viaggiatori, anche ai bambini. Nelle domande del modulo viene anche chiesto ai viaggiatori se hanno avuto il Covid-19 nei 10 giorni precedenti o sintomi correlati al Covid nelle precedenti 24 ore; viene anche chiesto se sono stati in quarantena nei 10 giorni precedenti o se hanno avuto contatti ravvicinati con persone contagiate.

A chi visita Aruba, inoltre, è consigliata l’Aruba Healt App, che si può scaricare sullo smartphone e che contiene tutte le informazioni sulle regole e procedure sanitarie ad Aruba, anche sui test.

Per ulteriori informazioni aggiornate sulle regole di viaggio ad Aruba, rimandiamo alla pagina del Paese sul portale della Farnesina Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/ABW