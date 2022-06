Vi proponiamo le 4+1 gite da fare adesso in Veneto: alla scopetta dei luoghi più belli di questa ricchissima regione.

Per i vostri viaggi di inizio estate alla scoperta delle meraviglie del territorio italiano, avete l’imbarazzo della scelta sui luoghi bellissimi da visitare, tra arte e natura. Qui vi proponiamo le gite da fare in Veneto, regione ricca di tesori.

Non solo Venezia e altre storiche città d’arte come Verona e Padova, il Veneto ha una offerta straordinaria di luoghi da visitare, tra aree naturali, borghi storici e tesori d’arte. Una regione dove fare turismo culturale, andare al mare, in collina e in montagna.

Scoprirla tutta richiede più viaggi. Qui, vi proponiamo alcune gite imperdibili da fare in questo periodo, prima del caldo rovente dell’estate e della folla di turisti dell’alta stagione. Quando si può ancora andare in giro per borghi storici e fare passeggiate in mezzo alla natura.

Ecco le 4+1 gite da fare adesso in Veneto. Dove andare e cosa vedere.

Le 4+1 gite da fare adesso in Veneto: i luoghi più belli

Tra le varie proposte di viaggio per il mese di giugno, vi abbiamo suggerito le gite da fare in questo periodo nelle Marche e in Umbria, splendide regioni del Centro Italia.

Ora vi portiamo al Nord Italia, in Veneto, alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici, da visitare in questo momento.

Arquà Petrarca e Colli Euganei

Delizioso borgo dei Colli Euganei, in provincia di Padova, Arquà Petrarca è il luogo dove è sono conservate le spoglie del poeta Francesco Petrarca, che dà il nome al centro abitato. Qui, infatti, Petrarca trascorse gli ultimi anni della sua vita, per curarsi dalla scabbia nelle vicine terme di Abano. Il borgo ha conservato la struttura medievale, con gli edifici in pietra e le stradine caratteristiche. Tra i luoghi da visitare ci sono la Casa museo di Petrarca e la chiesa di Santa Maria Assunta, davanti alla quale si trova l’arca di marmo rosso con la tomba del poeta. Da vedere anche la splendida Loggia dei Vicari e Palazzo Contarini.

Nei dintorni trovate numerosi percorsi escursionistici, mentre le terme di Montegrotto e Abano sono a pochissimi chilometri.

Colline del Prosecco

Un’altra zona caratteristica del Veneto, ideale per gite a giugno, anche per i tanti eventi che qui si organizzano, è quella delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.Un territorio straordinario, formato da ripide colline, in alcuni tratti quasi montagne, completamente ricoperte dal verde brillante dei vigneti del Prosecco Superiore, vino amato in tutto il mondo. Non a caso questa zona ha ricevuto il riconoscimento di Patrimonio Unesco nel 2019.

Qui, accanto a paesaggi incantevoli trovate borghi pittoreschi, dalle antiche tradizioni, e numerose aziende vinicole e cantine dove fermarsi per degustazioni. Nella zona fino al mese di luglio è in programma la Primavera del Prosecco Superiore, rassegna di eventi dedicata all’enoturismo con appuntamenti enogastronomici, escursioni tra i vigneti e appuntamento culturali.

Dolomiti Bellunesi

Tra le 4+1 gite da fare in Veneto non possono mancare le montagne. Alcune delle cime più belle della spettacolare catena delle Dolomiti si trovano, infatti, in questa regione. Sono le Dolomiti Bellunesi e sorgono in un’area che comprende la regione storico-geografica del Cadore, insieme a Cortina d’Ampezzo e i suoi dintorni. Qui potete visitare i pittoreschi borghi montani di Selva di Cadore, Alleghe con l’omonimo lago, San Vito di Cadore e altri, ammirare le cime imponenti dalle forme singolari del Monte Civetta, del Nuvolau, della Croda da Lago, del Monte Pelmo, del Monte Antelao e del suggestivo massiccio del Sorapis.

Tanti sono i percorsi escursionistici da fare, per principianti ed esperti. In questo periodo, queste montagne molto frequentate dai turisti, non sono ancora prese d’assalto.

Ville Venete, Riviera del Brenta

Tra le meraviglie imperdibili della regione non possiamo non citare le favolose Ville Venete della Riviera del Brenta e dintorni. Questa zona dell’entroterra di Venezia è attraversata dal Naviglio del Brenta e dai suoi canali, sulle acque dei quali si affacciano ville sontuose. La più famosa e grande è Villa Pisani, nel comune di Stra, che affaccia direttamente sul Naviglio del Brenta. Numerose sono comunque le residenze signorili con grandi parchi e giardini da visitare, anche con crociere in battello.

A Noventana, appena fuori Padova, dovete visitare la splendida Villa Giovanelli Colonna, affacciata sul Canale Piovego, a pochissimi chilometri da Villa Pisani.

Laguna Veneta

Infine, se Venezia è sicuramente una meta da visitare, non potete rinunciare ad esplorare la sua favolosa laguna. Un ambiente unico nel suo genere, per la sua biodiversità, insieme a tante isole e isolotti che hanno conservato intatti gli antichi edifici e i borghi. Usciti da Venezia e soprattutto dal caos metropolitano del uso immediato entroterra, vi sembrerà di immergervi in luogo lontano nel tempo.

La Laguna Veneta offre ancora luoghi che hanno conservato il loro ambiente originario. Qui con escursioni in barca scoprirete tutta la bellezza della sua flora e fauna, insieme alle piccole isole ai piccoli borghi meno conosciuti ma straordinari.