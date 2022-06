Vi proponiamo le 4+1 gite da fare a giugno in Umbria: dove andare, i luoghi più belli. Tutte le informazioni di viaggio.

Alla scoperta delle bellezze del territorio italiano, vi proponiamo le gite da fare in questo momento nella bellissima Umbria, tra arte e natura.

Per le vostre gite di giugno, non c’è niente di meglio di un bel viaggio on the road in Umbria, visitando aree naturali, città e borghi storici. La piccola regione cuore d’Italia ha un patrimonio ricchissimo di parchi, aree verdi, corsi d’acqua e capolavori dell’architettura e dell’arte.

Ecco dove andare, con le nostre proposte per 4+1 gite da fare a giugno in Umbria. I consigli di viaggio.

Le 4+1 gite da fare a giugno in Umbria: dove andare

Il mese di giugno è ancora ideale per gite fuori porta alla scoperta di città e borghi d’arte ma anche per visitare aree naturali e trovare il fresco nei pressi di laghi, fiumi e cascate. L’Umbria offre tutto questo e noi qui vi segnaliamo le 4+1 gite da fare nel mese di giugno nella piccola ma ricchissima regione del Centro Italia.

Vi ricordiamo anche le nostre proposte per le 4+1 gite da fare a giugno nelle Marche.

Isola Maggiore sul Lago Trasimeno

Il Lago Trasimeno è una classica destinazione di gite in primavera. Scuole, famiglie, coppie e gruppi di amici visitano il suo suggestivo Parco nazionale, tra aree naturali di pregio e borghi pittoreschi. Qui, in particolare, vi proponiamo la gita sull’Isola Maggiore del Lago Trasimeno, come dice il nome la più grande delle isolette del lago, raggiungibile con le imbarcazioni da Tuoro sul Trasimeno, nel punto più vicino, e dagli altri porti sul lago.

L’isola offre un suo parco naturale, insieme a musei e monumenti. Come la chiesa romanica di San Salvatore, nella parte nord dell’isola e la splendida Pieve di San Michele Arcangelo, nella parte sud, vicino al complesso di Castello Guglielmi, che sorge sull’estremità meridionale dell’isola. Sull’Isola Maggiore sono disponibili percorsi escursionistici alla scoperta di bellezze naturali e artistiche. Il borgo dell’isola offre strutture ricettive dove fermarsi a dormire, bar e ristoranti.

Fonti del Clitunno

Tra i luoghi magici dell’Umbria ci sono sicuramente le Fonti del Clitunno, che sorgono lungo la strada che va da Foligno a Spoleto. Qui potete ammirare un incantevole laghetto circondato da una vegetazione rigogliosa, soprattutto da salici. Il verde intenso che si riflette sull’acqua, insieme alle anatre, le papere e i cigni che frequentano il laghetto vi regaleranno momenti di pace e gioia.

Poco più di un chilometro a nord delle fonti sorge il suggestivo Tempietto del Clitunno, del IV-V secolo, riconosciuto dal 2011 patrimonio dell’Umanità Unesco dei luoghi dei Longobardi in Italia.

Spoleto

Poco più a sud delle Fonti del Clitunno, sorge la città di Spoleto, dominata dalla imponente Rocca Albornoziana e collegata da un grande ponte acquedotto alle alture della vicina frazione di Monteluco. Spoleto, antica sede di un importante Ducato longobardo, ha un ricchissimo patrimonio storico e artistico, con edifici medievali ancora perfettamente conservati. Tra questi, segnaliamo la Chiesa di San Salvatore, una delle più antiche basiliche paleocristiane d’Italia (IV-V secolo). La città di Spoleto è da visitare a piedi.

Cascata delle Marmore e Parco Fluviale del Nera



Tappa imperdibile alla scoperta delle meraviglie naturali dell’Umbria, anche se si tratta di un’opera dell’uomo, è la Cascata delle Marmore. Una delle più belle d’Italia, risalente all’epoca romana. Il fiume Velino scende impetuoso dalle rocce, tra gli alberi del bosco, gettandosi nelle gole del fiume Nera. Un luogo dove trovare il fresco. Avete a disposizione più punti panoramici per ammirare questa spettacolare cascata, da raggiungere anche percorrendo sentieri nel bosco, oltre alle terrazze e ai belvedere principali.

La zona offre straordinari percorsi escursionistici, nel Parco Fluviale del Nera che sorge tutto intorno. Da vedere il Lago di Campacci, sopra la cascata. Mentre percorrendo il corso del fiume Velino potete raggiungere il vicino Lago di Piediluco.

Spello e l’infiorata

Concludiamo le nostre proposte di 4+1 gite da fare a giugno in Umbria con l’incantevole borgo di Spello. Uno dei più belli d’Italia. Spello offre l’incanto del piccolo borgo medievale con edifici in pietra, abbellito da tanti vasi di fiori alle finestre e sui balconi. Da vedere la splendida Collegiata di Santa Maria Maggiore, con la Cappella Baglioni affrescata dal Pinturicchio.

Questo, poi, è il periodo ideale per visitarlo perché per la festa del Corpus Domini si svolge la tradizionale Infiorata. Quest’anno in programma nel weekend del 18-19 giugno.