Per tutti gli amanti del vino segnaliamo la Primavera del Prosecco Superiore, eventi tra enogastronomia e cultura. Tutte le informazioni da conoscere.

Si è aperta la stagione del grandi eventi dedicati all’enogastronomia e alle tradizioni culturali che gravitano intorno al mondo del buon mangiare e buon bere italiano.

Tra i vini italiani eccellenti il Prosecco Superiore DOCG è uno dei più conosciuti e amati anche all’estero. Viene prodotto nel territorio delle colline di Conegliano Valdobbiadene, un’area che nel 2019 ha ricevuto il riconoscimento di Patrimonio Unesco.

In questo territorio collinare del Veneto, di eccezionale bellezza, la viticoltura ha origini molto antiche ed è cresciuta molto negli anni, fino ad esportare il suo vino in tutto il mondo.

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono incluse nella provincia di Treviso, in un’area compresa tra l’entroterra di Venezia, il fiume Piave e le Dolomiti Bellunesi. Qui negli anni ’60 è nata la prima strada italiana dedicata al vino.

La rassegna Primavera del Prosecco Superiore promuove il vino, il cibo, la cucina, la cultura e la storia di questo territorio, con tanti eventi a cui partecipare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Primavera del Prosecco Superiore, eventi tra enogastronomia e cultura

Il territorio delle colline del Prosecco compreso tra Conegliano e Vadobbiadene offre un paesaggio incredibilmente suggestivo di fitte e ripide colline interamente ricoperte di vigneti di colore verde brillante. Lungo le strade che l’attraversano e in particolare sulla Strada del Prosecco e Vini dei Colli di Conegliano-Valdobbiadene si incontrano casolari di campagna, piccoli borghi, chiesette, antiche abbazie. Una zona di straordinaria bellezza paesaggistica, naturale e architettonica. Luoghi dove scoprire antichissime tradizioni, fermandosi nelle osterie per gustare del buon vino e le specialità della cucina locale.

Con la Primavera del Prosecco Superiore si possono fare queste esperienze, conoscere i luoghi di produzione di questo vino pregiato, visitare cantine,aziende vinicole e vigneti, partecipare a degustazioni enogastronomiche, conoscere i borghi della zona e prendere parte a tanti eventi culturali, tra mostre, poesia e spettacoli.

La rassegna, inoltre, propone diverse escursioni tra i vigneti, che uniscono sport, degustazioni e incontri con autori e artisti. Da non perdere, poi, l’enotour in fuori strada sulle strade del vino. Insomma, tante sono le attività per una rassegna nata ormai 27 anni fa e che è cresciuta nel tempo. Una tendenza che conferma il successo dell’enoturismo in Italia.

La Primavera del Prosecco Superiore ha in programma eventi fino al mese di luglio. Un ricco calendario che coinvolge i 17 comuni e frazioni del territorio delle Colline del Prosecco. Un’iniziativa da non perdere.

Per ulteriori informazioni: www.primaveradelprosecco.it