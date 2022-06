Proposte di viaggio per Dublino low cost: i voli imperdibili per l’estate. Tutte le informazioni utili.

Se state pensando di visitare la bella città di Dublino questa estate, vi conviene prenotare subito. Avete a disposizione tante offerte di voli low cost da non perdere.

A lanciare la promozione sui voli per la capitale d’Irlanda è Ryanair, la compagnia aerea low cost nata proprio qui.

Ryanair offre voli a prezzi scontati per raggiungere Dublino dall’Italia. La promozione è valida per viaggiare nei mesi estivi e scade il prossimo 10 giugno. Affrettatevi a prenotare il vostri biglietto!

Nel frattempo, Ryanair ha anche prorogato al 30 giugno la sua promozione di voli per le mete di vacanza a giugno e luglio.

Dublino low cost: i voli imperdibili per l’estate

Da non perdere l’offerta di Ryanair per viaggiare a Dublino questa estate. La nuova promozione è stata lanciata a un prezzo base di 24,99 euro ma, come sempre accade con Ryanair, si trovano anche biglietti a prezzi più bassi.

La promozione si applica ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e scade il prossimo 10 giugno. Conviene approfittare subito. Altri voli in offerta per Dublino, poi, sono già disponibili per ottobre 2022.

Tra i voli in offerta in partenza dall’Italia segnaliamo quello del 9 giugno da Venezia Treviso a soli 19,99 euro. Sempre il 9 giugno parte un volo da Pisa a 21,99 euro. Mentre per il 21 giugno è in programma un volo per Dublino da Torino a 21,59 euro.

Altre offerte saranno pubblicate nei prossimi giorni. Ricordiamo che tutti i voli e le tariffe sono soggetti a disponibilità e che si applicano le condizioni e i termini di Ryanair. Leggete bene tutti i dettagli della promozione!

Per ulteriori informazioni sull’offerta: www.ryanair.com/flights/it/it/voli-a-dublino

Per l’estate 2022, Ryanair aveva aumentato i voli dall’Italia a Dublino, con l’apertura di nuove rotte o aumentando la frequenza settimanale dei collegamenti già operativi.

Viaggiare a Dublino

La città di Dublino offre numerosi attrazioni ai visitatori. Tra chiese e cattedrali storiche, castelli, edifici antichi, università come il famoso Trinity College. Poi, strade caratteristiche, ponti e la parte moderna con palazzi a specchio e grattacieli. Da non perdere, naturalmente, la tappa nei pub storici della città, su tutti il Temple Bar.

Per le informazioni di viaggio potete scaricare la nostra guida di Dublino.