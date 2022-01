By

Ryanair lancia nuove rotte su Dublino e torna ad Alghero, tutte le novità dalla compagnia low cost. Voli già disponibili sul sito della compagnia aerea.



In vista dell’estate, la compagnia low cost Ryanair annuncia nuovi investimenti e l’apertura di nuove rotte per tornare a far viaggiare i turisti europei e italiani.

La compagnia aerea ha deciso di puntare sull’aeroporto di Dublino, nel suo Paese di origine, lanciando un ambizioso programma di nuove rotte estive. L’altra grande novità, è il ritorno di Ryanair del volo tra Dublino e Alghero. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Imperdibili offerte Ryanair per l’estate 2022, con possibilità di modifica senza spese

Ryanair lancia nuove rotte su Dublino e torna ad Alghero

La leader delle low cost Ryanair scommette su una vera ripresa dei viaggi in aereo per l’estate 2022, quando si spera che la pandemia allenti la morsa, con l’attenuarsi delle ondate e l’avanzamento della campagna vaccinale.

Ryanair ha deciso di investire massicciamente sull’aeroporto di Dublino, in quella Irlanda dove la compagnia stessa è nata. Per la stagione estiva 2022 sullo scalo della capitale irlandese è previsto un importante aumento delle rotte con una programmazione mai vista finora. I voli sull’aeroporto di Dublino saranno più di quelli operativi nel periodo prepandemia. Lo scalo avrà 17 collegamenti in più rispetto all’estate del 2019.

L’ampliamento della programmazione sarà possibile grazie allo stanziamento nello scalo di un nuovo aeromobile, che porterà il numero di aerei della compagnia in aeroporto a 33 complessivi.

Con l’aumento dei nuovi collegamenti, Ryanair avrà all’aeroporto di Dublino un totale di 120 rotte estive, con ben 935 voli a settimana.

Leggi anche –> Tornano i voli low cost tra Europa e Stati Uniti

Le novità per l’Italia

Nelle nuove rotte da e per l’aeroporto di Dublino ci sarà anche l’Italia. La prima grande novità riguarda l’aeroporto sardo di Alghero, dove Ryanair ripristinerà dopo 7 anni il collegamento diretto con Dublino, che avrà due frequenze a settimana.

Altri voli con Dublino sono in programma sugli aeroporti di Cagliari, Palermo, Napoli, Brindisi, Bologna, Roma Ciampino, Pisa, Bergamo, Verona, Milano Malpensa e Torino. Molte di queste tratte, già operative, vedranno un aumento delle frequenze settimanali.

I voli sono per l’estate 2022 si possono già prenotare sul sito web ufficiale di Ryanair. Molti voli sono in offerta a prezzi scontati.

Leggi anche –> Servizio Flex gratis da Volotea per tutte le prenotazioni fino al 31 gennaio