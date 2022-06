Le offerte da non perdere per l’estate low cost: i migliori voli per le mete di vacanza a giugno e luglio. Tutte le informazioni utili da sapere.



Ci siamo, stanno per partire ufficialmente le vacanze estive, con le grandi partenze attese per i mesi centrali della stagione. Le prenotazioni promettono bene e gli operatori del settore contano di rifarsi dopo il difficilissimo periodo della pandemia. Nel frattempo continuano ad uscire sempre nuove offerte per un’estate low cost.

Qui vi segnaliamo gli ultimi voli in offerta verso le più belle mete di vacanza in Europa. Tanto mare ma anche città d’arte, capitali e metropoli europee. Tutto per il relax, la cultura, lo shopping e il divertimento.

La nuova promozione è lanciata da Ryanair per i mesi di giugno e luglio. Avete tempo fino a domenica 5 giugno per prenotare il vostro volo per l’estate a prezzo scontato. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Da Ryanair vi segnaliamo anche i nuovi voli per l’estate in partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Un altro aumento di collegamenti estivi.

Estate low cost: i migliori voli per le mete di vacanza a giugno e luglio

Arriva da Ryanair una nuova promozione per viaggiare in estate low cost con tanti nuovi voli a prezzi scontati verso le mete di vacanza in Italia e soprattutto in Europa.

I nuovi voli in offerta sono per viaggiare subito, nel mese di giugno e per tutto luglio, fino al 31 luglio 2022. La promozione scade domenica 5 giugno. Dunque avete tempo nel lungo weekend del ponte del 2 giugno per cercare e trovare il volo che fa al caso vostro.

Voli e tariffe sono soggetti a disponibilità e come sempre si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Tra le offerte da non perdere, segnaliamo dall’aeroporto di Bologna i voli a 13,99 euro per Malta, a 14,99 euro per Kos e Plama di Maiorca e il volo a 15,54 euro per Minorca. Altri voli in offerta sono a 16,59 euro per Alicante, a 19,24 euro per Edimburgo, a 19,99 euro per Malaga, a 21,49 per Heraklion (Creta), a 21,99 euro per Dublino. Infine, due voli a 24,19 euro per Chania (Creta) e Mykonos.

Dall’aeroporto di Napoli sono in offerta un volo a 12,99 euro per Zagabria, i voli a 14,99 euro per Marsiglia e Tolosa. Poi, i voli a 16,19 euro per Bruxelles (Charleroi), a 18,19 euro per Parigi (Beauvais), a 18,49 euro per Copenaghen, a 18,59 euro per Bordeaux, a 19,19 euro per Chania (Creta), a 20,19 euro per Tallinn, a 21,99 euro per Manchester.

Invece da Bari sono in offerta i seguenti voli: a 12,99 euro per Maastricht, a 16,79 euro per Düsseldorf (Weeze), a 16,99 euro per Bordeaux, Karslruhe / Baden Baden e Parigi (Beauvais), a 17,59 euro per Norimberga, 22,99 euro per Dublino e a 24,39 euro per Praga.

Dallo scalo di Roma Ciampino segnaliamo i voli a 14,99 euro per Palma di Maiorca, a 17,99 euro per Pafos, a 23,79 euro per Malta, a 24,80 per Edimburgo e a 25,30 euro per Chania (Creta).

Dall’aeroporto di Milano Bergamo i voli low cost in offerta per l’estate sono: a 14,99 euro per Kos e Palma di Maiorca, a 16,99 euro per Cefalonia e Rodi, a 18,49 euro per Dublino, a 18,84 euro per Chania (Creta), a 19,99 euro per Madeira Funchal, a 22,59 euro per Pafos e a 24,99 euro per Malaga.