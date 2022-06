Ultime novità sulle regole di viaggio: le Filippine eliminano l’obbligo di tampone per i turisti vaccinati. Tutte le informazioni utili.

Continua l’allentamento delle restrizioni di viaggio anti-Covid nelle principali destinazioni del turismo internazionale. Questa volta tocca alle Filippine.

Si semplificano le regole di ingresso per le Filippine e visitare questo Paese straordinario. I turisti vaccinati possono entrare senza più obbligo di tampone.

Una importante novità che agevola i viaggi verso il Paese, riportando il turismo sui livelli prepandemia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo che dal 1° giugno l’Italia ha eliminato l’obbligo di Green pass (certificato di vaccinazione oppure guarigione o tampone negativo) per i viaggiatori in arrivo dall’estero.

Filippine: via il tampone per i turisti vaccinati

Le Filippine si aggiungono alla crescente lista di Paesi che eliminano l’obbligo di tampone per i turisti vaccinati che vogliono visitare il Paese.

La nuova regola è stata introdotta il 30 maggio scorso, insieme a quella che elimina l’obbligo di assicurazione per viaggiatori. Sebbene l’assicurazione resti fortemente raccomandata.

I viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale e hanno ricevuto anche la dose di richiamo potranno entrare nelle Filippine senza doversi sottoporsi ad alcun test Covid prima della partenza.

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla vaccinazione ma devono essere accompagnati da adulti che corrispondano ai requisiti vaccinali di ingresso. Mentre i ragazzi tra i 12 e i 17 anni devono aver completato il ciclo vaccinale primario (due dosi o monodose), senza obbligo di richiamo, per poter entrare nelle Filippine evitando il tampone prima della partenza. Il ciclo vaccinale deve essere completato almeno 14 giorni prima della partenza.

Le Filippine avevano riaperto i confini al turismo internazionale lo scorso 10 febbraio. Poi, dal 1° aprile avevano semplificato le regole di ingresso, eliminando il limite al numero di viaggiatori internazionali ammessi nel Paese e soprattutto aprendo i turisti non vaccinati con tampone negativo prima della partenza.

Ora, per i viaggiatori non vaccinati o ciclo vaccinale incompleto rimane l’obbligo di tampone negativo prima di partire per le Filippine. All’arrivo nel Paese questi viaggiatori saranno obbligati anche a una quarantena di 5 giorni in una struttura dedicata, con test molecolare PCR negativo al quinto giorno, e altri 9 giorni al domicilio dichiarato all’arrivo.

Ulteriori informazioni sulle regole di viaggio per le Filippine sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/PHL

Infine, segnaliamo i nostri suggerimenti sul periodo migliore per visitare le Filippine.