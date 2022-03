Ultime novità su turismo internazionale e norme anci-Covid: le Filippine semplificano ulteriormente le regole di viaggio. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Sarà ancora più facile viaggiare alle Filippine. Lo Stato insulare, che già aveva riaperto le sue frontiere ai turisti internazionale, ha deciso di semplificare ancora di più le regole e le procedure di ingresso di viaggiatori.

Se state pensando di organizzare un viaggio alle Filippine, avete scelto il momento giusto. Il Paese, infatti, ha deciso di semplificare ancora le regole di ingresso per i turisti, dopo aver riaperto i confini al turismo internazionale lo scorso 10 febbraio.

Il governo filippino aveva deciso di eliminare la quarantena all’arrivo per i turisti stranieri, richiedendo il completamento del ciclo vaccinale e il tampone negativo prima della partenza. Le nuove regole erano state introdotte per i viaggiatori provenienti da 150 Paesi “visa-free”, tra cui l’Italia. Ora le Filippine hanno introdotto nuovi allentamenti e semplificazioni alle norme di ingresso. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Le Filippine semplificano ulteriormente le regole di viaggio

Una delle principali novità delle nuove regole di viaggio delle Filippine riguarda la possibilità di ingresso nel Paese anche dei turisti non vaccinati, purché presentino il risultato negativo di un tampone antigenico effettuato entro 24 ore prima della partenza.

In precedenza, per raggiungere le Filippine era richiesto il test negativo al tampone molecolare PCR, effettuato 48 ore prima della partenza. Poi, la task force responsabile della gestione delle malattie infettive ha allentato questa regola, consentendo anche il test antigenico. Come riporta Travel Quotidiano.

Inoltre, le Filippine hanno eliminato il limite al numero di viaggiatori internazionali ammessi nel Paese. Tutte queste nuove regole entreranno in vigore il prossimo 1° aprile.

I turisti internazionali che entrano nelle Filippine dovranno compilare il modulo “One Health Pass”, che si trova sul sito https://www.onehealthpass.com.ph/. Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi, nei 14 giorni precedenti la partenza, e non soggetti a obbligo di visto in epoca pre-pandemica, tra cui i cittadini italiani, potranno entrare nelle Filippine in esenzione di visto, per un soggiorno sino a 30 giorni. Oltre al certificato vaccinale, i viaggiatori dovranno essere dotati di una assicurazione sanitaria per il Covid.

Anche gli italiani possono visitare liberamente le Filippine. Tutte le restrizioni di viaggio introdotte dall’Italia per i Paesi extraeuropei presenti nell’elenco E sono state eliminate con l’abolizione degli elenchi stessi. Dal 1° marzo, gli italiani possono viaggiare ovunque nel mondo, rispettando le regole previste nei singoli Paesi.

Per ulteriori informazioni sulle regole di viaggio per le Filippine, rimandiamo al sito Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/PHL