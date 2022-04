Le ultime notizie dalla Grecia: via tutte le restrizioni di viaggio, Green pass e mascherina. Ecco quando. Tutte le informazioni utili da conoscere.

In preparazione dell’estate, la grande stagione estiva delle vacanze, continua l’allentamento delle misure anti-contagio e la cancellazione delle restrizioni di viaggio. Le ultime novità riguardano la Grecia.

Il Paese delle isole da sogno aveva già alleggerito diverse regole di ingresso sul suo territorio, a cominciare dal modulo Passenger Locator Form, abolito già dallo scorso 15 marzo. Uno dei primi Paesi in Europa a cancellarlo. Seguito anche dagli altri.

Ora, la Grecia ha da poco annunciato un’altra rivoluzione nelle regole di gestione della pandemia, eliminando altri obblighi e semplificando ancora di più le procedure di ingresso. Le nuove regole entreranno in vigore ancora prima della stagione estiva vera e propria.

Per il Paese sarà un indubbio vantaggio nell’accaparrarsi turisti stranieri. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove regole.

Grecia: via tutte le restrizioni di viaggio, Green pass e mascherina

Niente più Green pass europeo per entrare nel Paese, via le mascherine al chiuso. La Grecia è decisa a riconquistare i turisti stranieri, dopo due anni di pandemia. Lo farà eliminando importanti obblighi di viaggio prima degli altri.

Dopo l’abolizione del Passenger Locator Form a marzo – il modulo con le indicazioni di reperibilità che abbiamo imparato a compilare nei nostri viaggi in Europa e per il rientro in Italia – la Grecia abolirà anche il Green pass europeo per entrare sul suo territorio. Ovvero, non richiederà più ai viaggiatori in arrivo dall’estero certificati di vaccinazione, guarigione o di risultato negativo al test per il Coronavirus. La nuova regola entrerà in vigore già il 1° maggio. A settembre questa regola potrebbe essere rivista, a seconda dell’andamento della pandemia.

L’altra grande novità è l’eliminazione dell’obbligo di mascherine al chiuso, a partire dal 1° giugno. Solo per alcuni casi eccezionali potrà essere richiesto di indossare la mascherina protettiva anche negli ambienti al chiuso. Come riporta TTG Italia.

In Italia, il governo aveva promesso di eliminare le mascherine al chiuso il 1° maggio. Una ipotesi che, tuttavia, si è rivelata subito poco fattibile, per il numero di contagi ancora alto. È molto probabile che anche da noi si andrà ancora avanti con le mascherine al chiuso almeno fino a giugno.

Infine, l’altra modifica alle misure restrittive in Grecia riguarda la revoca dei limiti di riunione delle persone al chiuso. Anche questa nuova regola entrerà in vigore il 1° maggio.

La Grecia, insomma, punta a un pieno ritorno alla normalità alla vigilia dell’inizio dell’estate.

Per informazioni di viaggio aggiornate, segnaliamo la scheda del Paese su Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/GRC