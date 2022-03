Nuovo volo da record in arrivo: 16 ore non stop di viaggio

Le ultime sui viaggi in aereo: nuovo volo da record in arrivo, con più di 16 ore non stop di viaggio in cielo.

Nel settore del trasporto aereo le novità non mancano mai. Gli aerei sono sempre più ecologici, efficienti e veloci, sfruttando le tecnologie d’avanguardia. Queste condizioni hanno permesso agli aeromobili di ultima generazione di percorrere tratte sempre più lunghe, da un capo all’altro del mondo, con voli dalla durata record.

L’ultimo volo a offrire un viaggio quasi infinito sarà il volo diretto da Auckland, in Nuova Zelanda, a New York City, negli Stati Uniti, che avrà una durata di oltre 16 ore. Un viaggio “monstre” per chi non ha paura di restare tutte quelle ore sospeso in aria, chiuso dentro un aereo, e soprattutto vuole evitare gli scali.

Un viaggio diretto da un capo all’altro del mondo è sicuramente pratico ma allo stesso tempo estenuante. Immaginatevi per più di 16 ore tra i sedili e il corridoio di un aereo, per quanto grande. Eppure esistono voli che durano perfino di più.

Il nuovo volo da record sarà offerto dalla compagnia aerea neozelandese Air New Zealand, che ha la sua base proprio nella città di Auckland. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nuovo volo da record in arrivo: 16 ore non stop in cielo

Decollerà il 17 settembre prossimo il nuovo Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia Air New Zealand, in partenza dall’aeroporto neozelandese di Auckland e diretto al JFK di New York, negli Stati Uniti. Si tratta di un nuovo volo da record, uno dei più lunghi al mondo.

La durata del viaggio, infatti, sarà di più di 16 ore in direzione Nord e di ben 17 ore e mezza in direzione Sud. Quest’ultima sarà la quarta rotta più lunga al mondo. Come riporta TTG Italia.

Il nuovo volo diretto da Auckland a New York è il primo non stop tra la Nuova Zelanda e la metropoli Usa. Avrà una frequenza di tre voli a settimana. Il Boeing 787-9 Dreamliner che collegherà le due città metterà a disposizione 27 posti in Business Class, 33 in Premium Economy e 215 in Economy.

I voli più lunghi del mondo

Il volo non stop più lungo al mondo, che vi avevamo già segnalato, è quello da Singapore a New York JFK della Singapore Airlines, inaugurato nell’ottobre 2018 con Airbus A350-900 ULR. Questo volo dura quasi 19 ore, per la precisione 18 ore e 40 minuti, e percorre una distanza di distanza di 16.700 chilometri. Della stessa durata, poi, è il volo da Singapore a New York – Newark, sempre di Singapore Airlines.

Altri voli dei record sono: il volo da Londra a Perth, della compagnia australiana Qantas, con oltre 14.500 chilometri di tragitto per una durata di 17 ore e 20 minuti, operato con un Boeing 787-9 Dreamliner; e quello da Doha ad Auckland di Qatar Airways, per 14.535 km e della durata di 17 ore e 35 minuti, operato con un Boeing 777-200LR.