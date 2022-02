European Best Destinations 2022: le mete migliori d’Europa, due sono italiane. Uscita la top 20. Ecco le destinazioni premiate.

È uscita la classifica delle European Best Destinations per il 2022, l’elenco di 20 mete top da visitare in Europa. L’organizzazione con sede a Bruxelles proclama ogni anno i migliori posti dove viaggiare nel Vecchio Continente, sulla base dei voti espressi da circa mezzo milione di viaggiatori provenienti da 182 Paesi.

Sono state votate circa 400 mete di viaggio, tra queste ne sono state scelte 20 come “Best European Destinations 2022“. In classifica c’è anche l’Italia, con ben due località, molto famose e molto amate dai turisti di tutto il mondo, scopriamo quali sono, insieme alle altre.

European Best Destinations 2022: le mete migliori d’Europa, due sono italiane

La classifica delle migliori mete di viaggio in Europa “Best European Destinations 2022” vede quest’anno il podio occupato da tre classiche destinazioni nel cuore del Vecchio Continente.

Al primo posto troviamo l’affascinante e romantica città di Lubiana, capitale della Slovenia. Seguita da Marbella, in Spagna, famosa meta di turismo balneare. Mentre chiude al terzo posto la storica e pittoresca Amiens, in Francia.

Nella top di quest’anno ottiene due piazzamenti anche l’Italia, con due mete imperdibili come Roma e la Costiera Amalfitana. Ecco la classifica delle migliori mete di viaggio europee per il 2022.

1. Lubiana, Slovenia

La meta di viaggio al primo posto della top 20 è proposta come una città per anime curiose e avventurose. Lubiana è una città verde che offre molto ai visitatori: arte, cultura, storia, natura e intrattenimento. Per una vacanza in un’atmosfera rilassata.

2. Marbella, Spagna

3. Amiens, Francia

4. Plovdiv (Filippopoli), Bulgaria

5. Leuven (Lovanio), Belgio

6. Oradea, Romania

7. Londra, Regno Unito

8. Nijmegen (Nimega), Paesi Bassi

9. Regione di Lahti, Finlandia

10. Istanbul, Turchia

11. Costiera Amalfitana, Italia

12. Praga, Repubblica Ceca

13. Roma, Italia

14. Baviera, Germania

15. Atene, Grecia

16. Clonakilty, Irlanda

17. Vienna, Austria

18. Lucerna, Svizzera

19. Graz, Austria

20. Creta, Grecia

Per ulteriori informazioni sulla classifica delle European Best Destinations 2022: www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2022

