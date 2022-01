Viaggi: le mete 2022 del New York Times, tre sono in Italia. Le meraviglie imperdibili quest’anno. Ecco dove andare.

Tra i consigli di viaggio per il nuovo anno, non possono mancare quelli del New York Times. Ogni anno, alla fine del vecchio o inizio del nuovo, il prestigioso quotidiano americano pubblica la sua lista dei 52 luoghi nel mondo da visitare per l’anno nuovo. Mete imperdibili per tutti i viaggiatori, scelte secondo il gusto dei redattori del giornale, in occasione di speciali eventi o anniversari e quando un luogo rinnova la sua proposta di viaggio.

Ogni anno è curioso scoprire le scelte del New York Times e vedere se sono incluse anche mete italiane. Alle volte può essere una delusione altre invece una piacevole sorpresa. Per il 2022, il giornale ha inserito nel suo elenco ben tre mete italiane, scopriamo quali sono, insieme alle altre.

Mete 2022 del New York Times: tre sono in Italia

Il 2022, pandemia permettendo, dovrebbe essere finalmente l’anno in cui si torna a viaggiare liberamente per il mondo. Dopo le chiusure per buona parte della prima metà del 2021, le riaperture in estate e autunno e purtroppo il ritorno delle restrizioni e degli stop, più o meno obbligati, ai viaggi, imposti dalla rimonta dei contagi, il nuovo anno, tra varianti meno pericolose e soprattutto avanzamento della campagna vaccinale, dovrebbe riportare i viaggi all’epoca prepandemica. Almeno è quello che tutti si augurano.

In attesa di questo momento, possiamo lasciarci andare ai sogni e ai programmi di viaggio futuri. Una buona guida per ispirarci è quella delle 52 mete di viaggio nel mondo proposte dal New York Times per il 2022. Nella nuova lista sono incluse anche tre destinazioni in Italia. Motivo di orgoglio per il nostro Paese.

Il tema di fondo delle scelte del New York Times per il 2022 è quello del “turismo sostenibile“, per un mondo che è cambiato, a seguito della pandemia e dei cambiamenti climatici, e in cui anche i viaggiatori possono fare la differenza. In questa filosofia rientra anche la scelta delle mete italiane da visitare quest’anno.

Le mete italiane

Il New York Times propone ai suoi lettori Chioggia, Courmayeur e Napoli. L’ultima una meta classica, la prima inattesa e sicuramente meno conosciuta dai viaggiatori americani.

Proprio nell’ottica del turismo sostenibile, Chioggia è proposta come alternativa a Venezia, che con la fine della pandemia rischia di essere nuovamente travolta dal turismo di massa. Invece, visitare Chioggia, insieme agli altri luoghi della Laguna meno conosciuti ma pieni di bellezze e cultura, è un modo per liberare Venezia e scoprire nuove meraviglie. Il New York Times descrive Chioggia come “deliziosa alternativa per un viaggiatore alla ricerca di destinazioni meno note”.

Quanto a Courmayeur, la conosciuta località turistica della Valle d’Aosta ai piedi del Monte Bianco, il giornale americano apprezza il tentativo delle autorità locali di mantenere un equilibrio tra turismo e tutela ambientale, in particolare nella conservazione del delicato ecosistema dei ghiacciai grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili, come per la funivia Skyway Monte Bianco. Ricordiamo il rischio di crollo dei grandi ghiacciai della zona negli ultimi anni.

Infine, se Napoli può apparire una scelta scontata, sicuramente classica e imperdibile, la città sta promuovendo un turismo che tutela l’ambiente, a cominciare dalle visite a piedi del centro storico. Un modo per ridurre l’inquinamento e contenere il surriscaldamento della città partenopea che rischia un futuro di caldo estremo. Anche qui sta crescendo l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Tutte le 52 mete di viaggio per il 2022

Per completezza, vi proponiamo l’elenco del New York Times con tutte le 52 mete di viaggio da visitare nel 2022.

Chioggia, Laguna di Venezia – Italia Chimanimani Mountains National Park – Mozambico Queens, New York City – Usa Northumberland – Inghilterra Zihuatanejo – Messico Iberá Park – Argentina Alentejo – Portogallo The Lucayan Arcipelago – Bahamas, Turks & Caicos Evia – Grecia Cobscook Shores, Maine – Usa Hoonah, Alaska – Usa Cleveland, Ohio – Usa Courmayeur, Valle d’Aosta – Italia Delta del Fiume Rosso – Vietnam Sudafrica Uttarakhand – India Fogo Island, Newfoundland – Canada San Francisco Ocean Beach, Great Highway, California – Usa Kyoto – Giappone El Yunque – Porto Rico Sierra Leone Slovenia El Hierro, Isole Canarie – Spagna Penisola di Summerland, Philip Island, Victoria – Australia Riserva della Biosfera di Dana – Giordania Gouda – Paesi Bassi Thy – Danimarca Red Sea Mountain Trail – Egitto Little Calumet River, Chicago, Illinois – Usa Isole Ebridi – Scozia Normandia – Francia Estes Park, Colorado – Usa Kunta Kinteh – Gambia Napoli – Italia Höga Kusten – Svezia Humboldt, Kansas – Usa Groenlandia Marrakech – Marocco Northland – Nuova Zelanda Vancouver Island, British Columbia – Canada Elijio Panti National Park – Belize Sarasota, Florida – Usa Vanuatu – Oceano Pacifico Santa Cruz – California Serra da Capivara, Parco Nazionale – Brasile Saguaro National Park, Arizona – Usa Isole Cies – Spagna Principato di Monaco Bronzeville, Milwaukee, Wisconsin – Usa Thaidene Nëné National Park Reserve – Canada Cerro Castillo – Cile Daintree Rainforest, Queensland – Australia

L’elenco completo con le derscrizioni dei luoghi: www.nytimes.com/interactive/2022/travel/52-places-travel-2022.html