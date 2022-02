La Regina Elisabetta II festeggia i 70 anni di regno: al via le celebrazioni del Giubileo di Platino. Tutte le informazioni sugli eventi.

Il 6 febbraio 1952 la Principessa Elisabetta del Regno Unito diventava la Regina Elisabetta II, alla morte del padre Re Giorgio VI. A distanza di 70 anni, Elisabetta è ancora saldamente al trono del suo Paese e festeggia il Giubileo di Platino.

Mai nessuno monarca ha regnato così a lungo in Gran Bretagna. Lo storico record di 63 anni di regno che apparteneva alla Regina Vittoria è stato ampiamente superato da Elisabetta.

La Regina ha festeggiato con con una grande torta nella tenuta di famiglia a Sandringham. Oggi si apre il periodo di celebrazioni per il Giubileo di Platino, con molti eventi nei prossimi mesi che culmineranno nei quattro giorni di festa dal 2 al 5 giugno, in cui la Gran Bretagna si fermerà per festeggiare i 70 anni di regno della sua Regina.

La Regina Elisabetta II festeggia i 70 anni di regno: le celebrazioni del Giubileo di Platino

Un anno di celebrazioni per festeggiare i 70 anni di regno di Elisabetta II, la regina che ha battuto tutti i record di permanenza sul trono britannico, anche quello che sembrava imbattibile della Regina Vittoria.

La sua ascensione al trono è avvenuta il 6 febbraio 1952, mentre era in viaggio in Kenya con il consorte, il Principe Filippo, a seguito della prematura morte del padre, Re Giorgio VI che non era nemmeno destinato al trono ma aveva preso il posto del fratello Edoardo VIII che abdicò per sposare l’americana Wallis Simpson.

Un regno lungo 70 anni che non era assolutamente nei programmi, deciso dall’imprevedibile corso degli eventi. Per coloro che sono nati e cresciuti con Elisabetta II sul trono britannico non potrebbe esserci qualcun altro al suo posto e sarà difficile abituarsi al nuovo Re, Carlo e poi William, quando Elisabetta non ci sarà più.

Ora, però, è il momento delle celebrazioni e il Regno Unito si prepara a grandi festeggiamenti per i prossimi mesi, con un calendario fitto di eventi che culmineranno nella quattro giorni di festa del prossimo giugno, con la parata di Trooping the Colour, le feste in strada, gli spettacoli, le immancabili gare di cavalli e tanto altro.

Gli eventi

I festeggiamenti per il Giubileo di Platino si terranno in tutto il Regno Unito, nei Paesi del Commonwealth e nei Territori britannici d’oltremare. Da giovedì 2 a domenica 5 giugno si svolgeranno le celebrazioni principali, con quattro giorni di festa di “bank holiday” per tutti i cittadini britannici.

La tradizionale parata del Trooping the Colour a Londra, con cui ogni anno si celebra il compleanno della regina, si terrà il 2 giugno e vedrà sfilare 1400 militari, 200 cavalli e 400 musicisti. Per assistere alla parata è necessario acquistare i biglietti che saranno tuttavia estratti a sorte.

Il 3 giugno sarà celebrata una messa di Ringraziamento per il regno di Elisabetta nella Cattedrale di San Paul. Mentre sabato 4 giugno sono in programma due eventi: la corsa di cavalli Derby di Epsom, a cui parteciperà tutta la Famiglia Reale, e un grande concerto a Buckingham Palace, Platinum Party at the Palace, che sarà trasmesso dalla BBC.

Grandi festeggiamenti popolari domenica 5 giugno con il Big Jubilee Lunch, il grande pranzo collettivo in strada per festeggiare il Giubileo di Platino. Per le strade o nei parchi di tutto il Paese si organizzeranno tavolate o picnic per festeggiare con i vicini di casa o tra membri di una stessa comunità.

Per le vie di Londra si svolgerà il Platinum Jubilee Pageant che vedrà attori, performer, danzatori, musicisti, militari, lavoratori dei servizi essenziali e volontari unirsi per raccontare la storia dei 70 anni di regno di Elisabetta. Il festival proporrà spettacoli teatrali e musicali, arte di strada, circo, rappresentazioni in costume, arti visive

Sul sito della Casa Reale Britannica il programma degli eventi: www.royal.uk/platinum-jubilee-central-weekend