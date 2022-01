Mete migliori al mondo per il 2022: le scelte dei viaggiatori. Tutto quello che bisogna sapere.

Inizio anno, tempo di classifiche ed elenchi delle mete top da visitare durante l’anno. Anche se ancora i viaggi sono frenati dalla diffusione della pandemia, sebbene non con le limitazioni di un anno fa, possiamo e dobbiamo programmare i viaggi per i prossimi mesi, in particolare per l’estate, periodo di vacanze per la maggior parte delle persone e più tranquillo riguardo alla pandemia.

Qui vi proponiamo la nuova selezione di mete dove andare quest’anno secondo i “Travellers’ Choice Awards 2022” di Tripadvisor. Sono le mete top del 2022 scelte dagli utenti del popolarissimo portale di recensioni di viaggi.

Mete migliori al mondo per il 2022: le scelte dei viaggiatori

Tripadvisor ha pubblicato la sua classifica delle mete migliori al mondo da visitare nel 2022. La selezione viene “Travellers’ Choice Awards”, pubblicati a inizio anno e che raccolgono le preferenze degli utenti del portale di viaggi.

Scopriamo la top 10 del 2022 e le mete da sogno dove viaggiare. La classifica dei sogni.

1) Maiorca, Isole Baleari, Spagna

Una delle isole più belle e amate dell’arcipelago delle Baleari, Maiorca, conquista il primo posto delle mete di viaggio top 2022, secondo gli utenti di Tripadvisor. Le sue spiagge meravigliose meritano sicuramente questo riconoscimento.

2) Il Cairo, Egitto

La capitale d’Egitto ottiene il secondo posto dei “Travellers’ Choice Awards”. Il suo patrimonio culturale, storico e artistico è ineguagliabile, sebbene l’instabilità del Paese non renda Il Cairo una meta sicura di viaggio.

3) Rodi, Dodecaneso, Grecia

Il terzo gradino del podio è occupato da un’altra isola del Mediterraneo, la greca Rodi, nell’arcipelago del Dodecaneso. Destinazione di viaggio ricca di spiagge meravigliose e paesaggi incantevoli, insieme a un ricco patrimonio culturale.

4) Tulum, Messico

Popolare destinazione di viaggio, per mare e cultura, Tulum nella Riviera Maya messicana, sulla penisola dello Yucatán, attira da sempre numerosi viaggiatori, soprattutto dagli Stati Uniti e si piazza al quarto posto della classifica.

5) Dubrovnik, Croazia

Ancora una meta di viaggio europea, la bellissima Dubrovink, a città croata affacciata sull’Adriatico orientale, con la sua imponente e suggestiva fortezza. Chiamata Ragusa dai veneziani, Dubrovnik è anche un importante porto di attracco per crociere.

6) Ibiza, Isole Baleari, Spagna

Siamo di nuovo in Spagna e sulle Isole Baleari. Nella selezione delle mete top di Tripadvisor non poteva mancare lei, la Isla Blanca, la splendida Ibiza. Con le sue meravigliose baie e calette, i locali famosi frequentati dai vip, l’isola sta diventando sempre più meta esclusiva.

7) Natal, Brasile

Dall’altro capo dell’Oceano Atlantico troviamo una località suggestiva, Natal, in Brasile, città capitale dello Stato del Rio Grande do Norte. La sua lunga spiaggia cittadina è dominata dai grattacieli ma appena fuori dal centro abitato troviamo spiagge libere e selvagge come Ponta Negra.

8) Arusha, Tanzania

Chi è in cerca di una natura assolutamente incontaminata deve visitare la Tanzania. La città di Arusha conquista l’ottavo posto della top 10 delle mete top per il 2022. Qui avete occasione di visitare splendidi paesaggi tra pianure e montagne, alla scoperta degli antichi villaggi Masai e soprattutto Parco del Kilimangiaro.

9) Goreme, Turchia

Un paesaggio assolutamente mozzafiato è quello della Cappadocia, in Turchia, con le sue rocce di basalto e tufo scolpite dagli agenti atmosferici e le città rupestri. Nella top 10 di Tripavisor è selezionata la città di Goreme che dà il nome anche al locale Parco nazionale, sito Patrimonio Unesco con una superficie di 100 km quadrati.

10) Santorini, Grecia

Chiude, infine, la classifica delle mete migliori mondo per il 2022 la splendida Santorini, l’isola più suggestiva e amata dell’arcipelago delle Cicladi. Imbiancata a gennaio da una insolita nevicata, Santorini è tra le destinazioni di viaggio più amate al mondo e importante scalo di crociera. Il centro abitato di Oia, con le case bianche dai tetti azzurri arrampicate sulla roccia vulcanica sono uno degli scenari più spettacolari, che vanno però preservati dal turismo di massa.

Tornano più volte la Grecia e la Spagna in questa top 10 dove purtroppo non è presente l’Italia, nemmeno nel resto della classifica che comprende complessivamente 22 destinazioni.

