Viaggio di Natale in Umbria, i posti più belli da vedere durante le vacanze. Dove andare.



Per i vostri viaggi di Natale in giro per l’Italia vi portiamo alla scoperta dei luoghi più belli dell’Umbria, tra bellezze paesaggistiche e luoghi della spiritualità. Un’esperienza indimenticabile in una regione ricca di tesori che in questo periodo vi stupirà.

Accanto alle meraviglie dei borghi storici, delle città d’arte e di una natura intatta, scoprirete villaggi natalizi che sembrano usciti da una favola, presepi a grandezza naturale, alberi di Natale da record. Ecco dove andare.

Viaggio di Natale in Umbria, i posti più belli da vedere

Dopo avervi proposto il tour di Natale nelle Marche e in Abruzzo, è la volta di visitare la pittoresca Umbria, con i suoi paesaggi pittoreschi, che hanno mantenuto una bellezza d’altri tempi. Una regione piccola ma con un’offerta incredibile di arte, storia, cultura, artigianato, tradizioni popolari antiche, enogastronomia e ricchezze naturali.

Il luogo per eccellenza da visitare a Natale è la città d’Assisi, centro mondiale della spiritualità che in questo periodo è pervaso da un’atmosfera carica di mistero e suggestione. Visitare la Basilica, superiore e inferiore, con gli affreschi di Giotto, i presepi, partecipando anche alle celebrazioni liturgiche natalizie, è un’esperienza di rara emozione.

Gli amanti del Natale non potranno mancare la visita al bel borgo medievale di Gubbio. Una cittadina già incantevole di suo, con i suoi palazzi storici e le mura antiche, che a Natale si trasforma in un vero villaggio natalizio, Christmas Land. Non solo l’albero di Natale più grande del mondo, allestito con centinaia di luci disposte sul Monte Iginio che domina la città e in cima al quale svetta la basilica del patrono Sant’Ubaldo. Nel centro storico della cittadina trovate un presepe artigianale con statue a grandezza naturale, luminarie coloratissime e giochi di luce. Poi il trenino per visitare la cittadina, le giostre per i bambini, il mercatino, la ruota panoramica e la slitta di Babbo Natale.

Gli amanti dell’artigianato non devono perdersi la visita del borgo di Deruta, con la sua antica tradizione di ceramiche. Da visitare il Museo Regionale della Ceramica. Tra le città storiche, oltre alla bella Perugia, non dovete perdervi l’elegante Spoleto e la suggestiva Todi.

I presepi

A Natale, poi, l’Umbria è da visitare soprattutto per i suoi magnifici presepi artistici e viventi. Oltre quelli di Assisi, sono da vedere il Presepe monumentale di Borgo sant’Antonio/Porta Pesa a Perugia, quello a grandezza naturale di Corciano e il presepe vivente di Bettona.

