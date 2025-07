La Sardegna è per tutti, anche per le famiglie: ecco i posti migliori per un viaggio con i bambini – viagginews.com

Ci sono alcuni posti in Sardegna in cui vivere una vacanza da sogno anche con i bambini: ecco quali sono.

La Sardegna è una meta molto ambita in estate: bellissima ed accogliente, qui potrai creare dei ricordi memorabili delle tue vacanze. Se viaggi con i bambini, poi, troverai tantissimi posti in cui intrattenerli e farli divertire.

Le località più adatte per un viaggio indimenticabile con i bambini sono diverse, disseminate in tutta la Sardegna. Non solo mare e spiaggia, c’è tanto altro da fare in famiglia in quest’isola.

I posti migliori in Sardegna per le famiglie: qui ti divertirai con i tuoi bambini

Sicuramente come primo posto ideale da raggiungere se viaggi con la famiglia c’è Olbia, una città che è patria di cultura e divertimento. Qui si può trascorrere una giornata divertente al Parco Fausto Noce per fare giochi all’aperto e picnic o per un’avventura in mare.

Ancora, si può visitare un museo a cielo aperto ad Alghero passeggiando tra le sue mura. Qui ci sono anche botteghe artigiane della lavorazione del corallo. Immancabili anche spiagge mozzafiato e con servizi per famiglie, come la Spiaggia delle Bombarde. Nel capoluogo dell’isola, a Cagliari, c’è il Parco di Molentargius dove osservare i fenicotteri rosa, oltre alla spiaggia del Poetto, ideale per fare un bagno e costruire castelli di sabbia con i più piccoli.

Non si possono non citare anche i borghi come Castelsardo, affacciato sul Golfo dell’Asinara. Qui si può visitare il Castello e le famiglie potranno rilassarsi nella vicina Spiaggia di Lu Bagnu. Villasimius è un’altra meta ideale da raggiungere in vacanza con la famiglia. È una località famosa per le sue spiagge come Simius e Porto Giunco dove ci sono acque basse e chiare e i bambini possono nuotare e giocare in sicurezza.

Infine, fra le isole minori attorno alla Sardegna, da raggiungere c’è Asina con un parco nazionale accessibile solo via mare, dove poter esplorare la fauna selvatica e vedere i famosi asinelli bianchi. Per quanto riguarda le spiagge, una delle più belle qui è Cala Sabina. Per chi vuole fare solo mare, invece, non si possono non citare Costa Rei e Chia, con lidi attrezzati con tutti i servizi per le famiglie.

Oppure c’è la Spiaggia La Pelosa, a Stintino, con mare cristallino e acque poco profonde. Insomma, di possibilità ce ne sono diverse e la Sardegna si conferma una regione adatta a viaggiare con famiglie e bambini.