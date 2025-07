Il tuo portapranzo ha sempre un cattivo odore? Con questo rimedio risolvi il problema: ti bastano due ingredienti

I contenitori portapranzo sono comodissimi ma, con il passare delle settimane, possono iniziare ad emanare un odore poco piacevole. Ecco come eliminarlo completamente.

I recipienti portapranzo sono utilissimi perché consentono di trasportare il cibo in sicurezza. Le persone che vanno a scuola o che lavorano li utilizzano con una certa frequenza. Quelli più moderni hanno diversi divisori, in modo che gli alimenti non si mescolino tra loro. Con il passare del tempo, tuttavia, nonostante i lavaggi, possono iniziare a emanare cattivo odore.

Si tratta di una situazione spiacevole, che di certo non migliorerà spontaneamente. Per questo motivo, è importante correre ai ripari. Esiste un rimedio semplicissimo in grado di risolvere il problema in un istante. Bastano solo due ingredienti e la spesa è praticamente nulla.

Portapranzo maleodorante, è così che lo fai tornare come nuovo: il rimedio che cambia tutto

In commercio, esistono tantissimi modelli di contenitori portapranzo. Quelli in plastica sono tra i più utilizzati perché, una volta messi in borsa, risultano leggeri. Sono versatili e sono facili da pulire. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente un po’ di detersivo per i piatti per eliminare tutti i residui di cibo. Purtroppo, questo non vale anche per i cattivi odori.

Non c’è niente di peggio di aprire il proprio recipiente ed essere costretti a richiuderlo subito dopo per colpa della puzza. Esiste un rimedio capace di risolvere la situazione in pochi minuti. Non bisogna neanche recarsi al supermercato perché sono presenti già in tutte le case. La procedura è semplicissima e non comporta alcun rischio.

Ecco quali sono gli step da seguire:

Prendere una ciotola e versare al suo interno 2 o 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Aggiungere una piccola quantità d’acqua e mescolare per creare una pasta Distribuire il composto sulla superficie interna del recipiente, concentrandosi soprattutto sugli angoli e sulle scanalature dei bordi. Lasciare in posa per un’ora in modo da farlo agire Spruzzare del succo di limone ed eliminare i residui con acqua tiepida e detersivo. Asciugare e lasciarlo aperto. Anche il coperchio dovrà subire la stessa procedura

La quantità del bicarbonato di sodio può variare in base alle dimensioni del contenitore. Si consiglia di non lesinare con le dosi. Questi passaggi possono essere ripetuti ogni volta che lo si desidera. Inoltre, si consiglia di lasciar asciugare all’aria il portapranzo e di richiuderlo solo quando viene posto del cibo al suo interno. Tutto ciò scoraggerà la comparsa di umidità e cattivi odori.