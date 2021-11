Le mete economiche dove andare in vacanza a dicembre in Italia. I luoghi più belli e low cost d’Italia dove andare a Natale 2021 spendendo poco

Vedere una delle grandi Capitali europee addobbata per Natale, oppure un caratteristico borgo della Baviera o magari partire per una meta al caldo, come le Maldive o le Canarie. Se l’estero offre sempre una buona ragione per partire, altrettanto lo fa l’Italia. E potete anche risparmiare restando nel Belpaese. Ci sono infatti molte mete dove andare a Natale in Italia 2021 spendendo poco.

C’è poi da dire che in questo Natale 2021 la situazione epidemiologica in Europa è preoccupante e – lockdown, come in Austria e parte della Germania, coprifuoco e casi in esponenziale aumento, tutta l’Europa dell’Est – restare in Italia è decisamente più rassicurante.

Dove andare a dicembre in Italia: le mete low cost

Molti vorrebbero restare per le vacanze di Natale in Italia, ma a far cambiare idea sono spesso i costi. A volte infatti i voli per l’estero costano molto meno di quelli nazionali, per non parlare dei treni. E se si scelgono mete low cost estere anche gli alloggi possono costare davvero poco.

Eppure anche in Italia si può spendere poco per una vacanza a dicembre. Tutto dipende dalla meta dove si sceglie di andare: ci sono mete dove andare a Natale in Italia decisamente più alla portata di altre. Oltre alla destinazione è sempre bene quando si parla di ‘risparmio’ avere una certa dose di flessibilità, ovvero essere pronti a prendere un treno anziché un aereo e a partire in mezzo alla settimana piuttosto che nel weekend.

Dove andare a Natale spendendo poco

Borghi addobbati, città dello shopping, mercatini di Natale, rivisitazioni storiche con presepi viventi, luminarie e villaggi di Babbo Natale. A Natale in Italia ci sono tantissime cose da fare e da vedere e molte di queste potrete farle spendendo poco.

Abbiamo selezionato le mete low cost in Italia per Natale 2021

Alberobello

Salerno

Gubbio

Greccio

Napoli

Ischia

Matera

Civitella Alfedena

Campitello Matese

Alberobello, i trulli illuminati per Natale

Un paesaggio incantato che sembra uscito fuori da una favola. Questo è già normalmente Alberobello, immaginatevi che bellezza è a Natale quando le luminarie addobbano i trulli e i vicoli, quando le bancarelle dei mercatini animano questo luogo patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Se volete risparmiare scegliete di soggiornare a Bari – dista poco e i prezzi sono decisamente abbordabili. Se volete stare ad Alberobello in un trullo spenderete qualcosa in più, ma ne vale decisamente la pena.

Salerno, la magia delle luci

Uno degli aspetti più belli e suggestivi del Natale sono le luminarie. E uno dei luoghi più belli d’Italia e d’Europa dove vederle è Salerno. In questa splendida cittadina campana sul mare nel periodo natalizio vengono allestite delle spettacolari Luminarie. La manifestazione ‘Luci d’Artista‘ richiama migliaia di turisti e nel fine settimana diventa faticoso camminare per l’affollamento.

Per risparmiare – ed evitare la folla – vi consigliamo di andare a Salerno in mezzo alla settimana così da poter godere appieno della bellezza di queste luminarie.

Gubbio, l’albero di Natale più grande del mondo

Vivere la magia del Natale in Umbria vuol dire vedere borghi incantevoli e suggestivi e risparmiare parecchio. E se andrete a Gubbio addirittura vedere l’Albero di Natale più grande del mondo. Un’enorme installazione luminosa che copre tutto il versante del Monte Igino ed è visibile da chilometri di distanza.

Gubbio, splendido borgo medievale, a Natale diventa un gioiellino con i suoi mercatini, le giostre e il trenino. I prezzi non sono eccessivi, ma se volete ulteriormente risparmiare vi basterà andare in qualche paese vicino (come Gualdo Tadino se avete la macchina) o andando a Perugia, ben collegata con Gubbio con i pullman.

Greccio, il borgo del presepe

Siamo nell’alto Lazio in provincia di Rieti, a due passi dall’Umbria, a Greccio in uno dei luoghi di San Francesco d’Assisi. Un posto di alta suggestione perché qui il Santo d’Italia realizzò il primo presepe della storia nel 1223. Se volete dunque vivere tutta la magia del Natale, visitare un luogo di fede e della tradizione francescana dovete venire in questo incantevole Borgo, uno dei più belli d’Italia.

Qui si svolge un mercatino di Natale nei vicoli del centro storico, si trova un Museo dei presepi e viene realizzato uno dei più suggestivi presepi viventi d’Italia. La rievocazione storica è prevista anche per il 2021 e si svolgerà la sera del 24 dicembre, poi nei pomeriggi del 26 e 28 dicembre, e poi l’1, 2, 6 e 8 gennaio 2022.

A Greccio ci sono poi i luoghi di San Francesco da vedere, come la Cappella del Presepio scavata nella roccia, e se il tempo lo permette anche i sentieri da percorrere.

Napoli, a Natale spendendo poco

Fra le grandi città d’Italia quella che stravede per il Natale è Napoli. Ed è una delle più economiche d’Italia. Potrete alloggiare a poco prezzo, mangiare benissimo spendendo poco e potrete godere di una meravigliosa atmosfera natalizia. Le vie della città si riempiono di luminarie: da piazza del Plebiscito al Lungomare a Castel dell’Ovo è un susseguirsi di addobbi.

Ma il fulcro del Natale napoletano lo troverete a Via San Gregorio Armeno in pieno centro cittadino. Qui sorgono infatti le botteghe degli artigiani del presepe che creano statuine tradizionali e di ‘tendenza’ con personaggi presi dall’attualità. Ci sono poi i presepi allestiti nelle chiese cittadine e per gli amanti dello shopping numerosi mercatini e negozi con prezzi low cost rispetto ad altre città italiane.

Ischia, Natale alle terme

Quando si parla di vacanze a dicembre, a Natale, la mente va subito alle montagne e alla neve. Ma per il portafoglio andare a sciare può essere un colpo non indifferente. Inoltre in questo Natale 2021 è meglio evitare luoghi troppo affollati che potrebbero anche chiudere per l’emergenza coronavirus.

Se volete dunque rilassarvi prendete in considerazione di andare su un’isola e di immergervi nelle calde acque delle terme. Ad Ischia i centri termali vi aspettano anche a Natale e potrete vedere quest’isola senza la folla estiva, godendo del tepore delle sue acque sorgive e visitare un borgo incantevole pieno di mercatini.

Civitella Alfedena, Natale low cost fra cervi e daini

Se al richiamo invernale della Montagna non sapete proprio resistere ma volete risparmiare andate in Abruzzo. Uno dei borghi più belli è Civitella Alfedena. Di neve ne avrete in abbondanza, le piste non sono lontane, ma soprattutto potrete dedicarvi a passeggiate con le ciaspole e alla visita di animali come alla camosciara.

A Natale gli addobbi illuminano questo piccolo paesino rendendolo un incantevole presepe fra i monti.

Campitello Matese, sciare spendendo poco

Natale sugli sci è un must per molti. Spesso però i prezzi costringono a ripiegare su altro, lasciando la montagna e gli sci a chi se lo può economicamente permettere. Ma se scegliete la giusta mete potrete passare Natale 2021 sulla neve spendendo poco.

Una delle mete più belle e low cost d’Italia per sciare è Campitello Matese. Ci troviamo in Molise e la bellezza delle sue piste e delle sue montagne è uno dei motivi per andare a visitare questa regione. Nel periodo Natalizio potrete fare sciate, assistere a fiaccolate, vedere mercatini e vivere quell’atmosfera incantata che solo la neve sa dare.

Matera, la magia del Natale fra i sassi

E’ uno dei luoghi più particolari del mondo, Patrimonio dell’Umanità e di una bellezza struggente. A Natale Matera diventa poi un vero e proprio presepe. Le luminarie la rendono unica e suggestiva, i sassi assumono un fascino unico, il paesaggio intorno è ancora più incantevole.

Per non parlare poi dei tanti eventi, dai mercatini ai presepi, che animano il periodo delle feste natalizie. Gli alloggi ci sono per tutte le tasche, se volete risparmiare non faticherete a trovare un posto. E nonostante starete in vacanza a Natale in uno dei posti più belli d’Italia, spenderete molto poco.

Mercatini di Natale low cost in Italia

Una dei luoghi più belli dove andare a Natale sono i mercatini. Alcuni si svolgono in degli scenari da favola, altri ricalcano perfettamente la tradizione del Nord Europa, altri sono degli incantevoli villaggi di Babbo Natale. Ce ne sono tantissimi in tutta Italia. Alcuni però non sono proprio economici, come quelli dell’Alto Adige, altri invece sono incredibilmente low cost.

Se volete dunque andare in vacanza a dicembre in Italia e andare per mercatini quelli dove spenderete meno:

Perugia

Levico Terme

Rovereto

Candelara

Aosta

Asti

Arezzo

Ad Arezzo troverete il mercatino di Natale tirolese più grande d’Italia; ad Asti si trova uno dei mercatini di Natale più grandi d’Italia e potrete andare anche a Govone che dista pochi chilometri per vedere il Villaggio di Natale nello splendido castello.

Aosta se prenotate per tempo il treno non faticherete a trovare un alloggio non troppo costoso e potrete vedere uno dei mercatini di Natale più belli d’Italia e unici al mondo: all’interno dell’antico teatro Romano.

Il borgo medievale di Candelara è un incanto, illuminato com’è dalle sole candele. Si trova nella provincia di Pesaro e Urbino e sono numerosi gli eventi che questo Natale l’animano.

A Rovereto e Levico Terme troverete quell’atmosfera tipica dei mercatini di Natale del Nord Europa a prezzi però decisamente più bassi.

Perugia è splendida durante le feste ed offre luminarie lungo il corso e a piazza Morlacchi e un tradizionale mercatino di Natale. Inoltre è la base perfetta per andare alla scoperta delle meraviglie dei dintorni: da Assisi al Trasimeno a Gubbio.

A dicembre ci sono molti luoghi dove andare in Italia a Natale spendendo poco. Potrete fare le vostre vacanze di Natale 2021 low cost restando nel nostro Paese, che fra i più belli del mondo e con un’offerta di luoghi e mete invidiabile.