La nuova compagnia Ita volerà verso gli Stati Uniti. Tutto quello che bisogna sapere.

Buone notizie per chi viaggia verso gli Stati Uniti: la nuova compagnia aerea Ita che prenderà il posto di Alitalia volerà anche verso gli USA. I primi voli per le città americane partiranno il prossimo novembre.

Quando era stata annunciata la partenza ufficiale della nuova compagnia, il prossimo 15 ottobre, i voli intercontinentali non erano ancora nell’elenco delle rotte di Ita. Le destinazioni prevedevano solo voli nazionali, europei e per alcune città del Medio Oriente e del Nord Africa, come Tel Aviv, Il Cairo e Tunisi. Un piano voli decisamente ridimensionato rispetto ad Alitalia ma per un motivo ben preciso. La nuova compagnia aerea, infatti, dovendo ricominciare da zero e non potendo “ereditare” le rotte della vecchia Alitalia, ha dovuto chiedere le autorizzazioni di volo alle proprie rotte come qualunque nuova compagnia. Ecco cosa bisogna sapere.

La nuova compagnia Ita volerà verso gli Stati Uniti

Ita volerà verso le principali città degli Stati Uniti,. La compagnia, infatti, ha ottenuto l‘autorizzazione ad operare con le proprie rotte sugli USA da parte del Dipartimento dei Trasporti americano. Essendo una nuova compagnia aerea, che riparte da zero, Ita ha dovuto presentare domanda per poter volare sugli scali statunitensi.

Il via libera del Dipartimento dei Trasporti USA è arrivato a fine settembre, proprio nei giorni in cui gli Stati Uniti comunicavano la riapertura delle frontiere ai viaggiatori europei vaccinati dal prossimo novembre.

E sarà proprio a novembre che Ita decollerà verso gli Stati Uniti. Come riporta TTG Italia, Ita partirà con il primo volo da Roma Fiumicino a New York JFK il 4 novembre prossimo. I biglietti aerei sono già in vendita.

Altri voli per gli Stati Uniti partiranno sempre da Roma Fiumicino per Miami, Boston e Los Angeles. Un altro volo collegherà Milano Malpensa a New York JFK. Queste rotte, tuttavia, saranno operative solo nel 2022. Quelle per Miami e Boston da Roma e per New York da Milano saranno attive a marzo; mentre il volo da Roma a Los Angeles è in programma per l’estate.

Ita volerà negli Stati Uniti con un Airbus A330 da 250 posti, con tre classi di servizio: Business, Premium Economy ed Economy.

Il volo da Roma e New York in partenza a novembre avrà all’inizio tre frequenze a settimana, che saliranno a cinque frequenze a inizio dicembre per poi aumentare ancora a sette frequenze, tutti i giorni, durante il periodo di Natale. Per i viaggiatori si tratta di opportunità di viaggio importanti e comode, poiché potranno viaggiare oltreoceano con una compagnia aerea italiana, partendo da una città italiana.

Le questioni in sospeso

Nel frattempo è ancora in corso la vertenza sindacale tra la nuova compagnia aerea e i lavoratori di Alitalia,che nei giorni scorsi ha portato a scioperi e manifestazioni. Mentre la vendita all’asta del marchio Alitalia è andata deserta.

