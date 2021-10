Quali sono le città economiche da visitare per un weekend low cost in Europa in autunno. Ecco le 5 città più belle

Quando arriva l’autunno una fuga in una città all’estero è un regalo rigenerante da concedersi appena si può. E non è necessariamente un regalo costoso. Anzi, con i voli aerei che costano pochissimo un weekend in Europa low cost è possibile. Ma affinché sia davvero un weekend economico dovete scegliere con attenzione la destinazione. Già perché ci sono alcune città che sono molto care e altre al contrario molto economiche.

In Europa non ci sono solo Londra, Parigi o Barcellona, ma ci sono altre città bellissime e che costano davvero poco. Città collegate con voli diretti dall’Italia in cui poter trascorrere un weekend low cost. Abbiamo scelto per voi le 5 città più belle ed economiche dove andare in autunno e risparmiare.

Le 5 città più belle ed economiche dove andare per un weekend in autunno

In Europa ci sono tantissime città da vedere, ma quando si ha disposizione un weekend è indispensabile scegliere una città che sia ben collegata. La scelta si restringe dunque un po’, ma sono ancora tantissime le città raggiungibili facilmente e fra queste ce ne sono alcune bellissime e soprattutto economiche.

L’autunno è un periodo in cui anche le città più fredde si possono visitare senza troppi patemi, mentre quelle più a sud vantano ancora un clima molto piacevole. E in più nei parchi cittadini si assiste al fenomeno del foliage: gli alberi si colorano di rosso e giallo rendendo il panorama ancora più suggestivo.

Ecco quindi dove andare per un weekend low cost in Europa in autunno, non le solite mete, ma città che vi conquisteranno.

Atene

Bratislava

Riga

Varsavia

Budapest

Atene, fuga in Grecia per un weekend low cost in autunno

La Grecia è piuttosto economica in estate, figuriamoci fuori stagione. Atene è dunque una delle mete migliori dove andare in autunno per risparmiare. Il viaggio in aereo dura meno di due ore, e ci sono voli frequenti e pressoché da tutti gli scali italiani. I prezzi sono molto bassi e anche alberghi e ristoranti applicano tariffe di bassa stagione.

Il clima è però tutto sommato piacevole. Potrete girare per la Plaka e l’area archeologica senza soffrire il caldo e finalmente potrete fare una foto davanti al Partenone da soli, senza altre mille teste di sconosciuti che spuntano da ogni lato.

E se siete fortunati di trovare la giornata giusta potreste perfino passare qualche ora in spiaggia, e Atene ne ha di molto belle. E se invece c’è la pioggia poco male: ci sono molti musei da vedere!

Bratislava, splendore a poco prezzo per un weekend d’autunno

Forse se Ryanair non avesse messo i voli diretti per Bratislava in molti non avrebbero visitato questa meravigliosa città. E Bratislava non è solo bella, è anche una delle più economiche in assoluto.

Capitale della Slovacchia questa città ha un centro storico incantevole che nulla ha da invidiare alla ben più famosa Praga. Girate fra i vicoli, soffermatevi ad ammirare i palazzi, le chiese, le fontane e le tante statue particolari che vi si trovano.

Dal Vecchio Municipio si gode una vista sui tetti rossi della città, ma il panorama più spettacolare lo avrete dal Castello che domina la città. Nei giorni di cielo limpido vedrete perfino l’Austria.

A ottobre il fenomeno del foliage lo si può ammirare lungo il Danubio e potreste anche fare una crociera, magari fino a Vienna e godere di un meraviglioso paesaggio autunnale.

Riga, la regina delle città Baltiche

Quando è inverno una visita a Riga capitale della Lettonia è indubbiamente impegnativo per via del clima molto freddo, ma in autunno potrete ancora girare la città senza battere i denti. A patto però che vi copriate: a ottobre le minime toccano i 3 gradi! A novembre arriva anche la neve!

Riga è probabilmente la più bella delle città baltiche: il suo centro storico medievale è incantevole, vanta innumerevoli edifici in stile art noveau e in legno. E’ poi un importante polo culturale: ha tantissimi musei, installazioni artistiche, sale da concerto. Quando l’aria che arriva dal mare si fa più frizzante basta andare dentro una delle tante mostre allestite in città.

Dal punto di vista economico Riga è una città molto economica: anche hotel di lusso del centro li pagherete molto meno che nella maggior parte delle altre città Europee.

Varsavia, la bella low cost dell’Est

Voli diretti dall’Italia vi portano nel cuore della Polonia, nella sua Capitale, Varsavia. Questa città è stata al centro della Storia e camminando fra le sue vie non potrete non notare i segni che gli eventi le hanno lasciato addosso. La maggior parte dei suoi edifici sono stati ricostruiti dopo la Guerra.

Visitare Varsavia vuol dire fare un viaggio nella Storia. Lo si capisce già dai differenti stili architettonici che si mescolano: dal gotico al neoclassico e poi la Storia più recente, quella della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, degli edifici sovietici fino ai giorni nostri con i futuristici grattacieli.

Un weekend a Varsavia sarà un mix di emozioni. Visitate il Ghetto Ebraico, poi girate fra i vicoli del Centro Storico e fermatevi nella bella piazza del Mercato, visitate il Castello e poi andate nel Parco Lazienki. Qui sorge il bellissimo palazzo omonimo del 1700, un laghetto e un bosco che in autunno diventa davvero spettacolare.

Per quanto riguarda il budget non dovete preoccuparvi: una cena in un ristorante di fascia media potrebbe costarvi anche solo 10 euro!

Budapest, la regina per un weekend low cost in autunno

Se c’è una stagione perfetta per visitare Budapest quella è proprio l’autunno. In quale altra stagione potreste se no apprezzare le acque calde delle sue terme? E non spenderete nemmeno tanto! La Capitale dell’Ungheria è infatti una città molto economica!

Budapest offre moltissimo da vedere: dallo spettacolare Palazzo del Parlamento affacciato sul Danubio, al castello di Buda. Passeggiate per il Centro di Buda e di Pest, andare a vedere il famoso ponte delle Catene e salite sulla funicolare. E poi andate alle terme.

Budapest è la città con più sorgenti termali al mondo. Non vi sarà difficile trovare dunque un centro termale dove andare. Le terme Gellert sono le più famose assieme ai Bagni Széchenyi risalenti a fine 1800 e immersi nel parco Városliget. Ci sono vasche all’aperto dove poter stare immersi nell’acqua calda termale e ammirare lo spettacolo del foliage.

Un weekend low cost in Europa in autunno è dunque possibile. Ci sono città bellissime che vi aspettano e che non vi faranno spendere tanto!