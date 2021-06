Vacanze in treno: le nuove fermate degli Intercity di Trenitalia. Le informazioni e le ultime novità.

Per le vacanze estive 2021 non pochi italiani torneranno a spostarsi in treno. Merito dell’avanzamento della campagna vaccinale e delle misure di sicurezza adottate a bordo dei treni, dalla pulizia al distanziamento. Sui treni, come su tutti i mezzi pubblici si dovrà continuare a indossare la mascherina, che invece dal 28 giugno non è più obbligatoria all’aperto.

Le società ferroviarie hanno aumentato i collegamenti, le tratte, le fermate e le offerte per i viaggi in treno per l’estate 2021. Qui vi segnaliamo i nuovi collegamenti degli Intercity di Trenitalia verso le mete di vacanza. Ecco cosa bisogna sapere.

Vacanze in treno: le nuove fermate degli Intercity di Trenitalia

Chi viaggerà in treno verso le mete di vacanza, questa estate, avrà a disposizione numerose opportunità, tra nuovi collegamenti, maggiori fermate e numerose offerte. Vi abbiamo già segnalato la promozione Estate Insieme di Trenitalia per i treni regionali. Ora vi segnaliamo una nuova occasione per viaggiare con gli Intercity di Trenitalia.

Per le vacanze estive, la società ha programmato più di 200 fermate in tutta Italia dei suoi treni Intercity.

Aumentano i collegamenti e tra questi ne sono previsti:

2 nuovi per Bologna-Lecce , con fermate a Bari Centrale, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi;

, con fermate a Bari Centrale, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi; e 2 nuovi collegamenti Milano-Livorno, con fermate a La Spezia Centrale, Carrara-Avenza, Massa Centro, Viareggio, Pisa.

Sarà più facile andare dal mare in Salento e sulla Versilia, nelle bellissime spiagge delle due regioni della Puglia e della Toscana.

Sarà sufficiente acquistare il biglietto del treno sul sito di Trenitalia, in stazione in biglietteria o alle macchinette self-service, tramite call center o agenzia di viaggio.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/informazioni/estate-2021/orario-estivo-2021.html#11.html

Le altre offerte per l’estate

L’offerta di Trenitalia per l’estate 2021 prevede, inoltre, i nuovi Frecciarossa FAST Milano-Calabria, quelli notturni Milano-Calabria e i NO-STOP Milano – Roma in meno di 3 ore.

Le occasioni per viaggiare in treno, dunque, non mancano. Segnaliamo anche i nuovi collegamenti, sempre con i Frecciarossa, per la Puglia e la Campania, per le località di montagna e i Frecciabianca per la Riviera ligure. Infine, da non dimenticare i maggiori collegamenti per la Riviera adriatica.

Per chi viaggia questa estate sulle Frecce e sugli Intercity di Trenitalia sono previsti i seguenti sconti:

Bimbi Gratis : i bambini fino a 15 anni viaggiano gratis su Frecce e Intercity

: i bambini viaggiano gratis su Frecce e Intercity Cani a 5 euro: per tutto il periodo estivo fino al 16 settembre l’amico a 4 zampe su Frecce e Intercity paga un biglietto di 5€.

