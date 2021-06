Treno e nave per l’Isola d’Elba: un unico biglietto con Trenitalia Elba Link. Tutto quello che c’è da sapere sul servizio.

Diventa più facile raggiungere lIisola d’Elba grazie al servizio integrato con biglietto unico di treno + nave. L’offerta di viaggio è di Trenitalia e si chiama Elba Link, sarà attiva dal 24 giugno.

Il servizio integrato di treno e nave collega l’Isola d’Elba con la stazione ferroviaria di Piombino Marittima. Cosa bisogna sapere, le informazioni utili.

Treno e nave per l'Isola d'Elba: un unico biglietto con Trenitalia Elba Link

Si chiama Elba Link ed è il servizio integrato di Trenitalia che prevede un biglietto unico del treno e della nave o aliscafo per raggiungere l’Isola d’Elba. Il servizio nasce dalla collaborazione di Trenitalia con collaborazione con Toremar-Moby e sarà attivo da giovedì 24 giugno.

Il servizio prevede l’arrivo a Piombino in treno, alla stazione di Pombino Marittima, e da qui l’imbraco al porto in nave o aliscafo per raggiungere uno dei principali porti dell’isola tra Portoferraio, Rio Marina o Cavo.

Gli utenti potranno acquistare sul sito web di Trenitalia in un’unica soluzione, che include treno + nave, il biglietto per il percorso in treno fino alla stazione di Piombino Marittima e poi il ticket per la tratta marittima fino all’Isola d’Elba selezionando come destinazione finale uno dei tre porti indicati sopra (Elba Portoferraio, Elba Rio Marina o Elba Cavo).

Inoltre, con la formula “Parti prima”, coloro che acquistano i biglietti con Moby e Toremar. potranno anticipare la partenza, se i posti sono disponibili.

Il servizio integrato Elba Link con l’acquisto unico del collegamento treno + nave per raggiungere l’isola d’Elba prevede i collegamenti da:

Follonica , con prezzi a partire da € 18,55 per singolo viaggio (€ 4,70 treno + € 13,85 nave);

, con prezzi a partire da € 18,55 per singolo viaggio (€ 4,70 treno + € 13,85 nave); Pisa , con prezzi a partire da € 23,95 per singolo viaggio (€ 10,10 treno + € 13,85 nave);

, con prezzi a partire da € 23,95 per singolo viaggio (€ 10,10 treno + € 13,85 nave); Empoli , con prezzi a partire da € 27,85 per singolo viaggio (€ 14,00 treno + € 13,85 nave);

, con prezzi a partire da € 27,85 per singolo viaggio (€ 14,00 treno + € 13,85 nave); Firenze, con prezzi a partire da € 30,15 per singolo viaggio (€ 16,30 treno + € 13,85 nave).

Modalità e condizioni di acquisto del biglietto

Il biglietto integrato treno+nave si può acquistare su tutti i canali di vendita di Trenitalia (sito internet, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney e Banca5).

Il biglietto nave per le tratte Piombino Marittima-Elba Portoferraio, Piombino Marittima Elba Rio Marina e Piombino Marittima Elba Cavo non può essere acquistato singolarmente sui sistemi e nei punti di vendita di Trenitalia.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/toscana/elba-link.html

