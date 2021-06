Vacanze in agriturismo: le offerte per l’estate 2021. Tutte le informazioni utili.

Finalmente è arrivata l’estate e anche il gran caldo. C’è chi sta partendo per le vacanze e chi le sta ancora programmando. Tra le destinazioni di molti italiani ci sarà l’agriturismo, magari vicino al mare ma comunque immerso nella pace della campagna, circondato dalla natura e con ritmi all’insegna del relax e della lentezza.

È un tipo di vacanza che un tempo era praticata soprattutto dagli stranieri – in molti Paesi d’Europa si sognano una campagna come la nostra. Da qualche anno, e soprattutto nell’ultimo anno di pandemia, gli agriturismi hanno conquistato sempre più italiani. I servizi che offrono, poi, sono sempre più ricercati e personalizzati. In quelli con piscina, si prende il sole e si fa il bagno senza bisogno del mare.

Dunque, per la vostra vacanza estiva dovete solo scegliere l’agriturismo più adatto alle vostre esigenze. Di seguito alcune delle migliori offerte.

Vacanze in agriturismo: offerte per l’estate 2021

Trascorrere un periodo di vacanza in agriturismo è sempre piacevole e tra gli italiani sta diventando molto popolare anche per le vacanze estive. Che sia una struttura immersa nel cuore della campagna toscana o umbra, sotto una montagna maestosa nelle Alpi, su una collina con vista sul mare, l’agriturismo offre oggi una vacanza completa. Riposo in mezzo alla natura, certo, ma anche sport, attività all’aperto, escursioni, visite guidate, degustazioni, cura del corpo, esperienze e tanto altro.

Se anche voi avete deciso per questa estate di fare le vacanze in agriturismo, qui vi segnaliamo le offerte low cost e last minute dei migliori agriturismi italiani. Le offerte vengono dal portale Agriturismo.it.

Monte San Savino (Arezzo) – Toscana

Agriturismo La Colmata

Offerta divertimento e buona cucina

Nel cuore della Val Di Chiana, area esclusiva di allevamento della pregiatissima razza “Chianina”, a soli 3 km da Monte San Savino, l’agriturismo La Colmata è circondato da uno splendido giardino nel quale si trova un’ampia piscina con solarium.

Camera con letto matrimoniale

Trattamento: pernottamento e colazione, mezza pensione

Prezzo: da 100 euro a notte per 2 ospiti

Montepulciano (Siena)- Toscana

Agriturismo Nibbiano

Offerta speciale alloggio, con sconto del 5%

Agriturismo a gestione familiare, dove il tempo si ferma e il relax prende forma. La struttura immersa nel verde sorge in un angolo di paradiso a Montepulciano, tra la Val d’Orcia e la Valdichiana. Punto strategico per visitare Pienza, San Gimignano, Montalcino, Siena e tanti altri incantevoli luoghi. Animali ammessi

– Soggiorno con colazione inclusa in camera matrimoniale/doppia euro 110.

– Soggiorno per 3 giorni con colazione inclusa in camera matrimoniale/doppia + 1 cena tipica toscana euro 390.

Trattamento: pernottamento, pernottamento e colazione, mezza pensione

Prezzo: da 110 euro a notte per 2 ospiti.

Tarquinia (Viterbo) – Lazio

Agriturismo Podere Giulio

Offerta vacanze luglio, sconto 10%

A soli 10 minuti di macchina da Tarquinia (cittadina etrusca patrimonio UNESCO), tra una cornice di ulivi e vigneti si trova Podere Giovanni Olivo, terza struttura della famiglia Serafini.

Dal 1 al 31 luglio con un minimo di 4 notti è previsto uno sconto immediato del 10% sul pernotto. Animali ammessi.

Trattamento: pernottamento, pernottamento e colazione, mezza pensione

Prezzo: da 115 euro a notte per 2 ospiti.

Assisi (Perugia)- Umbria

Agriturismo Il Podere Assisi

Offerta vacanze in fattoria

L’Agriturismo Il Podere è un tipico casolare umbro in pietra degli inizi dell’800, accuratamente ristrutturato nel rispetto della sua struttura originale, con criteri antisismici. La struttura, circondata da grandi spazi verdi, attrezzati con giochi e gonfiabili per bambini e un’ampia piscina, consente di godere della campagna circostante in pieno relax.

Trattamento: pernottamento, pernottamento e colazione, mezza pensione

Prezzo: da 75 euro a notte per 2 ospiti.

San Venanzo (Terni) – Umbria

Agriturismo Santa Maria

Offerta Meravigliosa Umbria 2021

L'Agriturismo Santa Maria è situato nel cuore verde dell'Italia in un casale del XVII sec d.C costruito intorno ad una torre del 1200 a pochi Km da Perugia, Todi, Orvieto e Assisi, ideale per coppie o per famiglie con bambini è immerso nell'atmosfera silenziosa e incontaminata dei boschi di querce ed uliveti, alle pendici del Monte Peglia, tipici del paesaggio dell'alta collina Umbra, in un luogo magico e suggestivo per una vacanza all'insegna del benessere e l'ecologia e della cucina tradizionale locale. Ammessi animali.

Ponte BREVE 2 NOTTI

(2 notti e 3 giorni/ bambini 3- 13 anni SCONTO del 50%)

– 70 euro a persona/al giorno in HB – mezza pensione

Ponte LUNGO 4 NOTTI

(4 notti e 5 giorni/ bambini 3- 13 anni SCONTO del 50%)

– 65 euro a persona/al giorno in HB – mezza pensione

Trattamento:pernottamento e colazione, mezza pensione, pensione completa

Prezzo: da 94 euro a notte per 2 ospiti.

Buseto Palizzolo (Trapani)- Sicilia

Agriturismo Baglio Fontana

Offerta Spa, relax, sport, cultura

Nella piana di Battaglia, sulle colline tra Trapani, Erice e Castellammare del Golfo, l’agriturismo risale alla fine del ‘700 e fu edificato dal capostipite della famiglia tuttora proprietaria. Vanta quindi una storia secolare. Animali Ammessi.

Trattamento:pernottamento e colazione, mezza pensione, pensione completa

Prezzo: da 80 euro a notte per 2 ospiti.

Villaputzu (Sud Sardegna)

Agriturismo Marongiu

Offerta relax e buona cucina

Agriturismo Marongiu è a poca distanza dal mare e a conduzione familiare. Da più di 20 anni si dedica anche all’accoglienza degli ospiti. L’agriturismo è circondato da vigneti e ulivi, a 6 km da Porto Corallo e 10 km dalle splendide spiagge di Muravera e Costa Rey. Offre alloggio in accoglienti camere e ospita un’allegra fattoria con trecento pecore, capre, maiali e cinghialetti.

Per chi prenota entro Giugno, SCONTO dell’8% PER SOGGIORNI DI ALMENO 6 GIORNI!

Ultimi posti disponibili per Luglio e per la prima settimana di Agosto.

Trattamento: mezza pensione

Prezzo: da 130 euro a notte per 2 ospiti.

