I caffè storici di Roma, una chicca della Capitale: la guida rapida

I caffè storici di Roma sono una chicca della capitale, ecco la guida rapida dei preferiti scelta da wantedinrome

Roma, con la sua storia millenaria, non è solo un crocevia di arte e cultura ma anche il cuore pulsante della tradizione italiana del caffè. I suoi caffè storici non sono semplicemente luoghi dove bere un espresso; sono veri e propri monumenti viventi della vita sociale romana.

Ecco una guida ai bar simbolo della Città Eterna, una delle caratteristiche della capitale amatissimo da romani e turisti.

Antico Caffè Greco: Un viaggio nel tempo

L’Antico Caffè Greco si trova a pochi passi dalla celebre Piazza di Spagna. Aperto nel 1760, è il più antico bar di Roma e il secondo in Italia. Questo locale ha visto tra i suoi avventori personaggi del calibro di Lord Byron e Mark Twain. L’interno del caffè, con i suoi specchi dorati e velluto rosso, trasporta i visitatori in un’altra epoca, facendoli sentire parte della storia romana.

Caffè Sant’Eustachio: Il sapore dell’autenticità

Nel cuore di Roma, vicino al Pantheon, si trova il Caffè Sant’Eustachio. Famoso per la sua miscela esclusiva tostata sul posto dal 1938, questo bar attira ogni giorno turisti da tutto il mondo desiderosi di assaporare il suo rinomato caffè zuccherato e cremoso. Con posti a sedere all’aperto e l’arredamento originale che conserva intatto lo spirito del passato, rappresenta una tappa obbligata per gli amanti del buon caffè.

La Casa del Caffè Tazza d’Oro: Un angolo di paradiso per gli amanti del caffè

A due passi dal Pantheon si trova La Casa del Caffè Tazza d’Oro. Questo locale vanta una lunga tradizione nella preparazione delle miscele di caffé tostato in casa sin dal 1944. Nonostante possa essere affollato data la sua popolarità e vicinanza a uno dei monumenti più famosi della città, vale decisamente la pena fermarsi per gustare una delle sue specialità come la granita al caffé con panna montata.

Sciascia Caffé: Un piccolo angolo siciliano a Roma

Dal 1919 Sciascia Caffé offre “il miglior caffé” nella capitale italiana nel quartiere Prati. Notabile per i suoi chicchi tostati in casa che diffondono un aroma invitante nell’aria circostante l’antica sede scolastica dove si trova ora il bar. Tra le sue offerte spiccano le varianti al cioccolato ed è stato riconosciuto come Miglior Bar d’Italia dalla guida Gambero Rosso nel 2006.

Bar Rosati: Incontri illustri su Piazza del Popolo

Aperto nel 1922 su Piazza del Popolo, Bar Rosati ha ospitato artisti famosi come Federico Fellini ed Italo Calvino rendendosi punto d’incontro prediletto da celebrità ancora oggi grazie alla sua posizione strategica ed alla qualità dei suoi servizi tra cui spiccano ottimi cocktail oltre al classico espresso italiano.

Caffé Canova Tadolini: Tra arte e gusto

Vicino a Piazza di Spagna sorge il Café Canova Tadolini che combina l’amore per l’arte con quello per il buon caffe’. Originariamente studio dello scultore Antonio Canova poi trasformato in café-ristorante mantiene vive le tracce artistiche offrendo ai visitatori un’esperienza unica circondati da sculture neoclassiche mentre gustano una bevanda calda.

Infine Babingtons offre un’esperienza diversificata focalizzandosi sul tè pur non tralasciando proposte caffeiniche mantenendo vive le tradizioni vittoriane inglesi proprio ai piedi della scalinata più famosa d’Italia.