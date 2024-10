5 consigli per semplificare il viaggio in aereo, parola di hostess

5 preziosi consigli di un assistente di volo sul web ci spiegano come è possibile semplificare il viaggio in aereo ed evitare inutili stress

Il viaggio in aereo può trasformarsi da un’esperienza stressante a un momento piacevole con alcuni accorgimenti. Un’assistente di volo, attraverso il suo account Instagram @enairexxion, ha condiviso utili consigli per rendere i nostri spostamenti aerei più confortevoli.

Ecco i 5 consigli utili per fare in modo che il viaggio in aereo sia più confortevole possibile e meno stressante del previsto.

Coprirsi per evitare il freddo

Il primo suggerimento riguarda la gestione della temperatura. “Quando viaggi, sperimenti temperature diverse”, ricorda l’assistente di volo. L’aereo può essere un ambiente particolarmente fresco, quindi è consigliabile indossare diversi strati di vestiti che possono essere facilmente rimossi o aggiunti in base al bisogno. Questa strategia non solo ti terrà al caldo ma alleggerirà anche la tua valigia.

Preparare un kit da viaggio essenziale

Per i voli lunghi, soprattutto se prevedete di dormire, avere con sé un kit da viaggio può fare la differenza. Calzini caldi, fazzoletti, gel idroalcolico, deodorante e crema idratante sono solo alcuni degli oggetti che possono aumentare significativamente il tuo comfort durante il volo. “Ti sentirai un po’ più fresco quando scenderai dall’aereo!“, assicura l’assistente.

Combattere la cinetosi

La cinetosi può rovinare l’esperienza del viaggio in aereo per molte persone. Tuttavia, scegliendo strategicamente il posto a sedere è possibile mitigarne gli effetti. Sedersi al centro dell’aereo, idealmente sopra le ali, riduce la percezione delle turbolenze e rende il viaggio più sopportabile per chi soffre di questo disturbo.

Fai stretching durante il volo

Rimanere seduti per lunghe ore non fa bene alla circolazione sanguigna e aumenta il rischio di trombosi venosa profonda (TVP). L’assistente consiglia vivamente di approfittare dei momenti possibili per alzarsi dalla propria poltrona e fare stretching o semplicemente camminare lungo i corridoi dell’aeromobile.

Fare una copia dei documenti amministrativi

Perdere documenti importanti come passaporto o carta d’identità durante i propri spostamenti può trasformarsi in una vera e propria complicazione burocratica all’estero. È quindi prudente avere fotocopie o versioni digitalizzate dei propri documenti importanti salvate su dispositivi elettronici o inviate alla propria casella email personale come misura precauzionale.

Dove conservare in sicurezza i tuoi documenti e i tuoi effetti personali all’estero?

Una volta giunti a destinazione, specialmente se si soggiorna in hotel o altre strutture ricettive dotate del servizio cassaforte nella camera d’albergo è raccomandato utilizzarlo per custodire oggetti preziosi ed effetti personali sensibili come documenti d’identità ed eventualmente denaro contante; mentre si esplora la località esterna portando con sé soltanto le fotocopie dei propri documenti serve ad evitare disguidi e perdite potenzialmente gravi.