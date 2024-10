Come ti vesti quando viaggi in aereo? la lista nera dei vestiti, questi li devi evitare

Come vestirsi quando si viaggia in aereo? Un’assistente di volo rivela la lista dei vestiti da evitare

Partire per una vacanza è sempre emozionante, ma scegliere l’outfit giusto per il viaggio in aereo può trasformarsi in una vera e propria sfida. Andrea Fischbach, assistente di volo per American Airlines, offre preziosi consigli su cosa evitare di indossare per garantire un viaggio confortevole.

Il primo suggerimento riguarda l’evitare abiti troppo stretti. “Sconsiglio qualsiasi cosa veramente restrittiva”, afferma Fischbach. La comodità dovrebbe essere la priorità, soprattutto considerando i rischi di crampi e gonfiori durante il volo. Optate quindi per pantaloni con vita regolabile o tute da jogging che non costringano il vostro corpo.

Cosa evitare, tra scomodità e sicurezza

Un aspetto spesso trascurato quando si sceglie l’abbigliamento da viaggio è il rischio incendio. Indumenti realizzati con materiali infiammabili o adornati con frange lunghe possono rappresentare un pericolo non indifferente. “Gli scivoli d’emergenza non sono divertenti da scendere”, ricorda Fischbach, suggerendo di optare invece per capi in cotone a maniche lunghe che offrano una maggiore protezione alla pelle.

Sebbene possano sembrarvi chic, tacchi alti e infradito sono fortemente sconsigliati dall’assistente di volo. Queste calzature possono rendere difficile mantenere i piedi al caldo durante i lunghi voli e presentano rischi per la sicurezza. Inoltre, toglierseli potrebbe rivelarsi problematico dopo ore passate seduti a causa del gonfiore dei piedi.

I gioielli possono complicare notevolmente i controlli di sicurezza all’aeroporto ed è consigliabile evitarne l’utilizzo durante il viaggio. “I gioielli possono rallentare notevolmente i controll”, spiega Fischbach, aggiungendo che alcuni anelli potrebbero addirittura essere considerati potenziali armi.

Infine, non sottovalutate le temperature fresche della cabina dell’aereo; anche se fuori fa caldo, all’interno può fare decisamente freddo. Vestirsi adeguatamente significa quindi coprirsi bene ed eventualmente portare nella propria borsa un paio di calzini caldi da indossare in caso di necessità.

Seguendo questi consigli praticati dall’esperienza diretta sul campo dell’assistenza ai passeggerii forniti da Andrea Fischbach sarà possibile affrontare il proprio prossimo viaggio aereo con maggiore serenità e comfort.